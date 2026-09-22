Tata Motors çatısı altında faaliyet gösteren Jaguar Land Rover North America, elektrik sisteminde tespit edilen arıza nedeniyle ABD'de 23 bin 677 aracı geri çağırma kararı aldı. Söz konusu problemin, bazı durumlarda araçların sürüş gücü ile dış aydınlatma sisteminin tamamen devre dışı kalmasına yol açabileceği belirtildi.

ÇOK SAYIDA MODEL GERİ ÇAĞIRILIYOR

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından yayımlanan belgelere göre geri çağırmanın nedeni, araçların elektrik sisteminde ortaya çıkabilen bir arıza olarak açıklandı. Geri çağırma kararı, Jaguar ve Land Rover markalarının farklı model yıllarındaki çok sayıda aracını kapsıyor. 2019-2024 model yılı Land Rover Range Rover Sport ile 2020-2024 model yılı Range Rover Evoque, Range Rover, Discovery Sport ve Defender modelleri listede bulunuyor.

2021-2024 model yılı Land Rover Range Rover Velar, Jaguar E-Pace, Jaguar F-Pace ve Land Rover Discovery modelleri de geri çağırma kapsamına dahil edildi.

ELEKTRİK SİSTEMİNDEKİ YÜKLENME RİSK OLUŞTURUYOR

Belgelerde yer alan bilgilere göre yüksek elektrik talebinin oluştuğu bazı durumlarda sistemde aşırı yük meydana gelebiliyor. Bu durum, aracın elektrik sisteminde bulunan DC-DC dönüştürücünün arızalanmasına neden olabiliyor.

Dönüştürücünün devre dışı kalması halinde araçların sürüş gücünü ve dış aydınlatmasını tamamen kaybetme ihtimali bulunuyor. Bu nedenle söz konusu arızanın güvenlik açısından risk oluşturabileceği değerlendiriliyor.