Japonya merkezli otomotiv üreticisi Nissan son günlerde aldığı kararlarla gündemden düşmüyor. Otomotiv devi Nissan, geçen hafta Motor, Japonya’nın Kyushu adasında kurulması planlanan 1,1 milyar dolarlık lityum demir fosfat (LFP) pil fabrikası projesinden vazgeçtiğini açıkladı. Şirket, yatırım verimliliği değerlendirmesi sonrası iptal kararı aldığını duyurmuştu.
Nissan şimdi de maliyetleri düşürmek amacıyla 10 binden fazla çalışanıyla yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Bu karala şirketin toplam işten çıkarmaları 20 bine yaklaşmış olacak.
NHK, daha önce açıklanan küçülme adımlarına ek olarak planlanan yeni işten çıkarmaların, Nissan’ın üretim ve operasyonel maliyetlerini düşürme hedefinin bir parçası olduğunu aktardı.
KRİZ BÜYÜYOR
Küresel otomotiv sektöründe talep daralması, yüksek maliyetler ve elektrikli araç dönüşümüne adaptasyon süreci, geleneksel üreticilerin iş gücü planlamalarını tekrar gözden geçirmelerine sebep oluyor. Nissan’ın da bu çerçevede operasyonel verimliliği artırmak için iş gücünde ciddi kesintiye gitmesi öngörülüyor.
Şirketten resmi bir açıklama yapılmazken, işten çıkarmalara dair detayların önümüzdeki dönemde netleşmesi bekleniyor.