Otomotiv devi yaptığı hata nedeniyle 1265 müşterisine eski araç sattı. Son yıllarda gündemden düşmeyen ve hızla büyüyen Çinli otomotiv şirketi BYD, kullanıcılarının 2026 model olarak aldıklarını zannettikleri araçların aslında 2025 model olduğunu ve bir hata nedeniyle yüksek model olarak gösterildiğini açıkladı. Avusturalya'da yaşanan idari hata sonucunda tazminat kararı çıktı ancak mağdur müşteriler bu tazminatı az buldu ve ekstra haklar tanındı.

TAZMİNAT KARARI YETMEDİ

Avusturalyalı yayın kuruluşu ABC tarafından gündeme getirilen hata sonrasında BYD mağdur müşterilerine 1100 dolarlık tazminat ödemeyi teklif etti. Bu tutarı az bulan müşteriler tepki gösterirken mağduriyetin artmaması için BYD hatalı araç sattığı müşterilerine 'tam para iadesi' hakkı da tanıdı.

İSTERLERSE SIFIR ARAÇ ALABİLECEKLER

Tazminatı kabul etmeyen ve iade hakkını kullanmak isteyen müşteriler isterse parasını geri alacak eğer arzu ederse de sıfır kilometre bir araç alabilecek. BYD Halkla İlişkiler Direktörü Paul Ellis, şirket içi idari bir aksaklık nedeniyle yaşandığını söyledi ve kesinlikle aldatma ya da kötü niyet gibi bir durumun olmadığını dile getirdi.

SORUNUN NASIL ÇIKTIĞI BULUNDU

Şirkete göre araçların model yılı belirlenirken üretim tarihi değil fabrikadan çıkış tarihinin esas alınması nedeniyle söz konusu hatanın gerçekleştiği öğrenildi.