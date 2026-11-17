Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, otonom araç stratejisi kapsamında Avrupa'daki üretim ağını genişletme kararı aldı. Şirket, Almanya'nın Grünheide kentinde bulunan Giga Berlin fabrikasına 3 milyar euro yatırım yaparak yılda 1 milyon Cybercab üretebilecek yeni bir tesis kuracağını duyurdu.

Giga Berlin tesis yöneticisi André Thierig tarafından sosyal medya platformu X üzerinden paylaşılan bilgilere göre dev yatırım; mevcut fabrikanın kuzeyinde inşa edilecek ana üretim binasını, yardımcı birimleri ve ikinci bir atık su arıtma tesisini kapsıyor.

İnşaat izin başvurularını 2026 yılı sonuna kadar tamamlamayı planlayan Tesla, 2027'nin ilk yarısında temelleri atmayı ve 2029 yılında seri üretime geçmeyi hedefliyor.

Şirket yetkilileri, kurulacak yeni merkezin teknolojik açıdan dünyanın en gelişmiş Tesla fabrikası olacağını vurguluyor.

İLK HEDEFİNİN İKİ KATINA DENK GELİYOR

Planlanan yıllık 1 milyon adetlik Cybercab kapasitesi, Giga Berlin'in 2022 yılında faaliyete geçtiğinde belirlenen 500 bin araçlık ilk hedefinin tam iki katına denk geliyor. Şirket 2023 yılındaki izin başvurularında da tesisi büyütme niyetini ortaya koymuş, ancak yeni bölümde hangi modelin banttan ineceğini gizli tutmuştu.

Halihazırda yalnızca Model Y üretiminin yapıldığı ve haftalık 7 bin 500 araçlık üretim hızına ulaşmak için işe alımların artırıldığı tesiste, yıllık 18 GWh kapasiteli 4680 batarya hücresi üretimi için de genişleme çalışmaları sürüyor.