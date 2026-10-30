Automotive News'ün aktardığı bilgilere göre, mevcut mali yılda motor satışlarından yaklaşık 560 milyon dolar gelir bekleyen şirket, bu rakamı 2032 yılına kadar yıllık 1,7 milyar dolara çıkarmayı planlıyor.

Prius ile hibrit teknolojisinin öncülüğünü üstlenen marka, bu adımla teknolojik birikimini yalnızca kendi modelleriyle sınırlamayıp sektör geneline yayarak gelirlerini çeşitlendirmeyi amaçlıyor.

Şirketin yeni stratejisi, mevcut ünitelerin arzından ziyade daha kompakt, yüksek güç üreten ve yakıt tasarrufu sağlayan yeni nesil motor ailesine dayanıyor. Karbon nötr yakıtlarla da uyumlu şekilde geliştirilen bu yeni yapıda; biri mevcut 2,5 litrelik ünitelerin yerini alacak turbo beslemeli, diğeri ise yüksek verimlilik odaklı atmosferik olmak üzere iki farklı 1,5 litrelik motor seçeneği yer alıyor.

Seriyi tamamlayan yeni 2,0 litrelik dört silindirli motorun da mevcut 2,4 litrelik turbo üniteden daha yüksek güç ve daha düşük tüketim değerleri sunması öngörülüyor. Azaltılmış sürtünme ve gelişmiş ısıl yönetim sayesinde mevcut motorlara kıyasla yüzde 15'e varan yakıt verimliliği vadeden bu motorlar, yaklaşan Euro 7 emisyon standartlarına geçiş sürecinde de kritik bir rol oynayacak.

TOYOTA'NIN PAZAR PAYI TARTIŞILIYOR

Yeni hamle önemli bir gelir kapısı aralasa da beraberinde bazı riskleri ve soru işaretlerini de getiriyor. Kendi motor teknolojilerini geliştiren Subaru ve Mazda gibi üreticilerin bu sistemlere ne ölçüde ihtiyaç duyacağı belirsizliğini korurken, verimli motor teknolojisinin rakiplere devredilmesinin Toyota'nın pazar payı ve marka avantajı üzerindeki etkisi tartışılıyor.

Bununla birlikte, geçmişte BMW motoru kullanan Supra örneğinde olduğu gibi otomotiv sektöründeki esnek işbirlikleri göz önüne alındığında, Toyota'nın bu stratejisinin başarısı diğer üreticilerden gelecek talebe ve şirketin kendi teknolojik liderliğini nasıl koruyacağına bağlı olacak.