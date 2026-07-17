Avrupa pazarında ilk kez Çinli markaların gerisinde kalan Japon otomotiv sektörü için uyarıda bulunan Toyota Başkan Yardımcısı Koji Sato, maliyetleri düşürmek ve rekabet gücünü artırmak adına Japon üreticiler arasında parça standardizasyonuna gidilmesini önerdi.

Sektörde bir şeylerin değişmemesi halinde ayakta kalamayacaklarını vurgulayan Sato; çelik, kablo tesisatı ve plastik gibi müşterilerin doğrudan fark etmediği temel parçaların tüm Japon markalarında ortak olmasını hedefliyor.

Japon üreticilerin elektrikli ve yazılım odaklı araç dönüşümüne geç adapte olması, özellikle Çin, Güneydoğu Asya ve Avustralya gibi kritik pazarlarda ciddi satış kayıplarına yol açtı.

Yılın ilk yarısında Toyota’nın Çin satışları yüzde 17, Honda’nın ise yüzde 35 gerileme gösterdi. Ortak parça kullanımı sayesinde üretim maliyetlerini milyarlarca dolar azaltmayı planlayan Japon Otomobil Üreticileri Birliği, buradan elde edilecek kaynakları tüketicilerin daha çok önem verdiği yapay zeka, sürüş destek sistemleri, ultra hızlı şarj teknolojileri ve yeni nesil bataryalara aktarmayı amaçlıyor.

Ancak farklı devlerin üretim altyapılarını tek bir standartta buluşturmanın teknik ve operasyonel zorlukları, bu birleşme hamlesinin uygulanabilirliği konusunda soru işaretleri barındırmaya devam ediyor.