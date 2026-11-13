Başlangıçta 150 adet üretilmesi hedeflenen araç, toplamda 71 adetlik üretim rakamıyla otomotiv tarihindeki yerini almaya hazırlanıyor. Üretim bandındaki son 10 adetlik Nevera R serisinin montajını sürdüren şirket, bu özel araçları yıl sonuna kadar sahiplerine teslim etmeyi planlıyor.

Şirketin CEO'su Mate Rimac, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada projenin geldiği noktayı değerlendirdi. Teslimatlarına 2022 yılında başlanan serinin 51 adet standart Nevera ve 20 adet yüksek performanslı Nevera R versiyonundan oluştuğunu belirten Rimac, ilk hedefin yarısına ulaşılamamasına rağmen elde edilen sonuçtan memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Nevera'nın dünyadaki en çok satan elektrikli hiper otomobil unvanını taşıdığına dikkat çeken ünlü yönetici, bu projeden kazanılan mühendislik deneyimi ve altyapı olmadan bugünkü devasa üretim tesislerinin kurulamayacağını ve Bugatti Tourbillon gibi yeni nesil projelerin hayata geçirilemeyeceğini vurguladı.

SEKTÖRDE BÜYÜK YANKI UYANDIRMIŞTI

İlk kez 2018 yılında C Two konseptiyle tanıtılan ve 2021'de seri üretime geçen Nevera, sunduğu teknik verilerle sektörde büyük yankı uyandırmıştı. Dört adet elektrik motoruna sahip standart versiyon, 1.914 beygir güç üreterek 0'dan 100 km/s hıza 1,85 saniyede çıkabiliyor ve saatte 415 kilometre maksimum hıza ulaşabiliyordu.

Serinin zirvesini temsil eden ve bu yıl tanıtılan Nevera R versiyonu ise 2.107 beygirlik gücüyle sınırları daha da zorladı. 0-100 km/s hızlanmasını 1,74 saniyeye çeken bu özel versiyon, 200 km/s hıza 4,38 saniyede, 300 km/s hıza ise yalnızca 8,66 saniyede ulaşarak kırılması güç rekorlara imza attı.