Çinli otomotiv devi BYD, Avrupa pazarı için özel olarak geliştirdiği ilk model olan Dolphin G DM-i'nin fotoğraflarını ve teknik detaylarını resmi olarak paylaştı. B segmentinde yer alan bu kompakt hatchback, piyasadaki en ekonomik şarj edilebilir hibrit (PHEV) araç olma iddiasıyla öne çıkıyor.

Tam lansmanı önümüzdeki haziran ayında yapılacak olan yeni modelin, Avrupa pazarında otomotiv dünyasının dengelerini değiştirmesi bekleniyor.

BYD'nin geleneksel ve modern tasarım çizgisini harmanlayan araç, 4.16 metre uzunluğu ve 1.82 metre genişliğiyle dikkat çekiyor. Bu boyutlarıyla Renault Clio, Skoda Fabia ve Toyota Yaris gibi Avrupa'nın en popüler modellerinden daha büyük bir hacim sunan otomobil, çekik farları, kavisli pencere çizgisi ve şık tavan spoyleri ile estetik bir görünüm sergiliyor.

Zengin donanım listesiyle de iddialı olan modelde panoramik tavan ve 360 derece çevre görüş kamerası gibi üst segment özellikler yer alıyor.

TOPLAM 1.000 KİLOMETRE MENZİL

BYD'nin gelişmiş Super Hybrid DM-i teknolojisiyle donatılan yeni hatchback, günlük şehir içi sürüşlerde tamamen elektrikli olarak kullanılabilme imkanı tanıyor. 1.5 litrelik benzinli motor ile elektrik motoru kombinasyonundan oluşan bu güçlü hibrit sistem, aracın hem elektrikli hem de benzinli sürüşle toplamda 1.000 kilometreden fazla yol kat etmesine olanak sağlıyor.

Otomobilin pazara iki farklı performans seçeneğiyle çıkması öngörülüyor; Active versiyonunun 166 beygir güç, 7.8 kWh batarya ve yaklaşık 40 kilometre saf elektrikli menzil sunması beklenirken, daha güçlü olan Boost versiyonunun ise 212 beygir güç, 18 kWh batarya ve yaklaşık 90 kilometre saf elektrikli menzil ile yollarda olması konuşuluyor.

MACARİSTAN'DAKİ FABRİKA DA ÜRETİLDİ

Çinli üreticinin Avrupa stratejisinde kilit bir rol oynayacak olan bu yeni model, markanın Macaristan'ın Szeged şehrinde kurduğu yeni fabrikasında hattan indirilecek. BYD Dolphin G'nin Avrupa genelinde 23 bin ila 25 bin euro arasında oldukça rekabetçi bir fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor.