Çinli otomotiv devi Geely, yeni modeli Lynk & Co 07 GT’nin gövde dayanıklılığını ve güvenlik standartlarını gözler önüne sermek amacıyla sıra dışı bir çarpışma testine imza attı.

Ülkenin Zhangjiakou kentinde gerçekleştirilen ve görüntüleri kamuoyuyla paylaşılan denemede, üretim bandından yeni inen standart bir 07 GT modeli saatte 70 kilometre hızla bir rampadan geçerek uçurumdan aşağı bırakıldı.

Havada süzüldükten sonra ön kısmı üzerine zemine çakılan ve defalarca takla atarak tekerlekleri üzerinde durabilen otomobilin, şiddetli darbeye rağmen dört kapısının da sorunsuz bir şekilde açılabildiği görüldü.

Kaza sonrasında aracın ön ve yan camlarının bütünlüğünü büyük ölçüde koruduğu, panoramik cam tavanın ise çatlamasına rağmen yolcu kabinine doğru çökmediği kaydedildi.

Geely yetkilileri, çarpışma anında açılan yan perde hava yastıklarının basıncını 6 saniyeden uzun süre muhafaza ettiğini ve bu durumun kaza sonrası ikincil darbelerde yolcu güvenliği açısından kritik önem taşıdığını vurguladı.

Bununla birlikte söz konusu denemenin bağımsız bir güvenlik kuruluşu gözetiminde yapılmadığı ve modelin henüz resmi çarpışma testlerinden geçmediği belirtiliyor.

YAKINDA AVRUPA'DA SATIŞA ÇIKACAK

Markanın ilk station wagon gövde tipindeki aracı olarak konumlanan ve Avrupa prömiyerini Paris’te gerçekleştiren Lynk & Co 07 GT, alçak tavan çizgisi ve keskin tasarım hatlarıyla dikkat çekiyor.

Yakın dönemde Avrupa pazarında da satışa sunulması planlanan model, kaputunun altında markanın EM-P hibrit güç aktarma sistemini barındırıyor. Turboşarjlı 1,5 litrelik benzinli motoru iki elektrik motoru ve 28,3 kWh kapasiteli batarya ile birleştiren bu sistem, otomobile toplamda 530 beygir güç ve 764 Nm tork sağlıyor.