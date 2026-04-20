BYD, güncellenen Atto 3 modelini Çin’deki Yeni Enerji Araçları Vergi Muafiyeti listesine dahil etti. İkinci nesil Blade batarya teknolojisi ve arkadan itişli platforma geçiş yapan model, şarj hızı ve menzil kapasitesiyle dikkat çekiyor.

MENZİL KAPASİTESİ 630 KİLOMETREYE ÇIKARILDI

Yeni Atto 3, kullanıcıya 57,5 kWsa ve 68,5 kWsa olmak üzere iki farklı batarya opsiyonu sunuyor. Yapılan geliştirmelerle birlikte aracın menzil değerleri, batarya seçeneğine göre 540 km ve 630 km (CLTC verilerine göre) olarak güncellendi.

Performans biriminde ise arkada konumlandırılan tek elektrik motoru görev yapıyor. Araçta 200 kW (268 hp) ve 240 kW (322 hp) olmak üzere iki farklı güç çıkışı bulunuyor.

5 DAKİKADA YÜZDE 70 DOLULUK SAĞLAYAN TEKNOLOJİ

Modelin en önemli teknik yeniliği "flash charging" adı verilen hızlı şarj teknolojisi oldu. İkinci nesil Blade batarya desteğiyle araç, yüzde 10’dan yüzde 70 doluluk seviyesine 5 dakikada ulaşabiliyor. Bataryanın yüzde 10’dan yüzde 97 doluluğa ulaşması ise 9 dakika sürüyor.

Sistem, -30°C gibi ekstrem düşük sıcaklıklarda dahi performansını koruyarak şarj süresini sadece 3 dakika uzatıyor.

GÖVDE BOYUTLARI VE İÇ HACİM GENİŞLEDİ

Aracın fiziksel ölçüleri de güncelleme kapsamında büyütüldü. Yeni Atto 3; 4665 mm uzunluk, 1895 mm genişlik ve 1675 mm yükseklik değerlerine ulaştı. Aks mesafesinin 2770 mm’ye çıkarılmasıyla birlikte iç mekanda daha geniş bir yaşam alanı sağlandı.

Tasarım tarafında ise 18 ve 19 inç jant seçenekleri, yarı gizli kapı kolları ve revize edilmiş arka tampon formu modern görünümü destekleyen unsurlar arasında yer aldı.