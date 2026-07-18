Japon otomotiv devi Honda, küresel elektrikli araç stratejisinde radikal bir değişikliğe giderek ABD pazarındaki tek seri üretim elektrikli modeli olan Prologue’un üretimini sonlandırma kararı aldı.

Şirket yetkilileri tarafından yapılan resmi açıklamada, son 18 ay içerisinde elektrikli araçlara yönelik tüketici talebinde çok ciddi ve beklenmedik dalgalanmalar yaşandığı, bu doğrultuda odağın yeniden hibrit (melez) motorlu araçlara kaydırıldığı belirtildi.

General Motors (GM) ile yapılan iş birliği kapsamında geliştirilen Prologue, geçtiğimiz yıl üretim bandına veda eden lüks segmentteki kardeşi Acura ZDX ile aynı kaderi paylaşmış oldu.

SATIŞLAR 2027'YE KADAR SARKACAK

Honda, Prologue modelinin üretiminin 2026 model yılı sonu itibarıyla tamamen durdurulacağını onayladı. Mevcut araç stoklarının durumuna bağlı olarak satışların 2027 yılına kadar sarkabileceğini öngören şirket, mevcut Prologue sahiplerinin mağdur edilmeyeceğinin altını çizdi. Bu kapsamda, yetkili bayi ağı üzerinden servis, yedek parça tedariki ve garanti süreçleri kesintisiz bir şekilde yürütülmeye devam edecek.

HONDA'NIN ABD'DE HİÇBİR MODELİ KALMADI

Prologue’un da piyasadan çekilmesiyle birlikte, Honda Motor’un Amerika Birleşik Devletleri’ndeki ürün gamında an itibarıyla hiçbir tamamen elektrikli (BEV) model kalmadı.

Hatırlanacağı üzere Acura ZDX modelini 2025 yılında katalogdan çıkaran marka, o dönemden bu yana geliştirmekte olduğu pek çok diğer elektrikli araç projesini de seri üretime dönüştürmeden iptal etmişti.

Sektör analistleri, Honda'nın bu hamlesini, elektrikli araç pazarındaki küresel yavaşlamaya karşı alınan erken ve temkinli bir savunma refleksi olarak yorumluyor. Şirket, yeni nesil tam elektrikli platformlarını daha olgun bir pazarda devreye sokana dek, yüksek talep gören hibrit modelleriyle Amerika pazarındaki varlığını korumayı hedefliyor.