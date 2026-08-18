Küresel otomotiv üreticisi Stellantis, geri vitese geçildiğinde kamera görüntüsünün multimedya ekranına aktarılmasını engelleyen bir yazılım hatası nedeniyle dünya genelinde 955 bin aracını geri çağırdığını duyurdu. Fiziksel bir arızadan ziyade radyo yazılımından kaynaklanan bu problemin giderilmesi için harekete geçen şirket, sorunun herhangi bir kaza veya yaralanmaya yol açmadığını bildirdi. Geri çağırma kararı büyük ölçüde Amerika Birleşik Devletleri'ni kapsarken, söz konusu araçların 848 bini ABD'de, geriye kalan 107 binlik kısmı ise Kanada, Meksika ve diğer pazarlarda bulunuyor.

ÇOK SAYIDA MODEL GERİ ÇAĞIRMA KAPSAMINDA

Yazılım hatası, şirketin bünyesinde bulunan Chrysler, Dodge, Jeep ve Ram markalarının bazı 2026 ve 2027 model araçlarını etkiliyor. Geri çağırma listesinde Chrysler Pacifica, Pacifica Plug-in Hybrid ve Voyager modellerinin yanı sıra Dodge Charger yer alıyor. Ayrıca Jeep markasının Cherokee, Compass, Gladiator, Grand Cherokee, Grand Wagoneer ve Wrangler modelleri ile Ram'in 1500, 2500 ve ProMaster serileri de uygulamaya dahil ediliyor. Şirket yetkilileri, araçlardaki kameranın çalışmaya devam ettiğini ancak yazılım hatası yüzünden görüntünün ekrana yansımayabildiğini, bu durumun da aracın arkasındaki alanın görülmesini zorlaştırarak geri manevralar sırasında güvenlik riski oluşturabildiğini ifade ediyor.

SORUN BÖYLE ÇÖZÜLECEK

Ortaya çıkan yazılım probleminin giderilmesi için araç sahiplerinin fiziksel olarak bir servise gitmesi gerekmeyecek. Hazırlanan yazılım güncellemesi uygun araçlara uzaktan gönderilecek ve sürücüler multimedya ekranlarında gördükleri bildirim üzerinden güncellemeyi kablosuz olarak yükleyebilecek. Stellantis, söz konusu güncelleme yapılana kadar sürücüleri uyararak, geri manevra sırasında kamera görüntüsünün ekrana gelmemesi halinde dikiz ve yan aynaların kullanılması gerektiğini vurguladı.

GERİ GÖRÜŞ KAMERASI STANDART HALE GETİRİLMİŞTİ

Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), geri manevralardan kaynaklanan kazaları en aza indirmek amacıyla 2014 yılında aldığı bir kararla 2018'den itibaren tüm hafif araçlarda geri görüş kamerasını zorunlu hale getirmişti. Söz konusu yasal düzenlemenin hazırlandığı dönemdeki verilere göre, ülkede geri manevra kazalarında her yıl ortalama 210 kişi hayatını kaybederken yaklaşık 15 bin kişi yaralanıyordu. Bu tür kazalarda yaşamını yitirenlerin yaklaşık yüzde 30'luk kesimini ise beş yaş ve altındaki çocuklar oluşturuyordu.