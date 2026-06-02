Citroen Türkiye, C3 ve DS3 modellerinde tespit edilen hava yastığı problemi nedeniyle araç sahiplerine yönelik bir duyuru yayımladı. Yapılan açıklamada, söz konusu modellerde yer alan hava yastıklarının güvenlik riski oluşturduğu belirtilerek, sürücülerin araç kullanımını durdurması ve değişim işlemleri için yetkili servislere başvurması gerektiği bildirildi.

HAVA YASTIKLARINDA YAPISAL KUSUR TESPİT EDİLDİ

Gazeteci Olcay Aydilek’in aktardığı bilgilere göre; geri çağırma kararı, araçlarda yer alan Takata marka hava yastıklarında saptanan yapısal hatalardan kaynaklanıyor.

Teknik incelemelerde, bu hava yastıklarının olası kaza anlarında standart dışı tepki vererek sürücü ve yolcular için yaralanma riski oluşturabileceği belirlendi. Şirket, bu gerekçeyle ilgili araç serileri için resmi bir geri çağırma programı uygulamaya koydu.

ARAÇLARIN KULLANIMININ DURDURULMASI İSTENDİ

Güvenlik riski nedeniyle Citroen Türkiye tarafından yapılan açıklamada, ilgili dönemde üretilen C3 ve DS3 model araçların trafiğe çıkarılmaması gerektiği ifade edildi. Kullanıcıların can güvenliği gerekçesiyle araç kullanımını askıya almaları ve en kısa sürede yetkili servis ağları ile iletişime geçmeleri talep edildi.

PARÇA DEĞİŞİMİ ÜCRETSİZ OLARAK 1 SAATTE YAPILACAK

Şirket, geri çağırma kapsamındaki araçların parça yenileme sürecine dair teknik detayları da paylaştı:

Maliyet: Riskli olduğu belirlenen hava yastığı parçaları, Türkiye genelindeki Citroen yetkili servislerinde ücretsiz olarak yenileriyle değiştirilecek.

Süre: Servislerde gerçekleştirilecek olan değişim işleminin ortalama 1 saat sürdüğü belirtildi.

Araç sahiplerinin servislerde yoğunluk oluşmaması adına, ilgili servis noktalarından randevu alarak başvuru yapmaları gerektiği kaydedildi.