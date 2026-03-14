Güney Koreli otomotiv devi Kia, elektrikli araç stratejisinde köklü bir değişikliğe giderek yedi yıldır dünya yollarında olan popüler SUV modeli Niro EV'nin üretimini durdurma kararı aldı.

12 Mart 2026 tarihinde yapılan resmi açıklamayla duyurulan bu kritik hamle doğrultusunda, markanın elektrikli araç hamlesinin ikinci seri üretim modeli olan e-Niro iç pazardan başlayarak kademeli olarak emekliye ayrılıyor.

2018 yılında Paris Motor Show’da tanıtılan ve yaklaşık 400 kilometre menzil sunan modelin üretim bandına veda etmesi, küresel elektrikli araç pazarındaki yavaşlama ve markaların teknolojik dönüşüm süreçlerinin somut bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

NİRO AİLESİ TAMAMEN YOK OLMAYACAK

Sektörde yankı uyandıran bu karar, Kia’nın elektrikli araç pazarından çekilmesi değil, aksine kaynaklarını tamamen elektrikli platformlar üzerine inşa edilen yeni nesil "EV" serisine aktarması anlamını taşıyor.

Şirket, eski mimarilerden türetilen modeller yerine sıfırdan elektrikli olarak tasarlanan EV3, EV6 ve EV9 gibi daha modern ve teknolojik modellere odaklanmayı planlıyor. Öte yandan Niro ailesi tamamen yok olmayacak; modelin yüksek talep gören hibrit ve plug-in hibrit versiyonlarının satışı devam ederek tüketicilere sunulmaya devam edilecek.

Küresel otomotiv dünyasında benzer stratejik geri çekilmeler Ford ve Honda gibi devlerde de gözlemlenirken, Kia’nın bu hamlesi Türkiye pazarındaki dengeleri de doğrudan etkiliyor. Ancak Türkiye'de Niro ismini hibrit seçeneklerle yaşatmayı sürdürecek.