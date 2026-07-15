Güvenlik denildiğinde akla ilk gelen otomotiv devlerinden biri olan Volvo, Avrupa pazarındaki popüler SUV modeli XC40 için kapsamlı bir geri çağırma kararı aldı. Şirket, kullanıcılarının güvenliğini en üst düzeyde tutmak amacıyla 2020 ile 2022 yılları arasında üretilen 64.000'den fazla aracı mercek altına alıyor.

Bu önlemin arkasında, araçların yüksek voltajlı batarya paketlerinde tespit edilen kritik bir teknik hata yatıyor. Yetkililer, bu hatanın ilerleyen süreçte potansiyel bir yangın riskine yol açabileceğini belirtiyor. Volvo, bu riski tamamen ortadan kaldırmak adına batarya bloklarını yetkili servislerinde detaylı bir incelemeden geçirerek gerekli güncellemeleri ve parça değişimlerini ücretsiz olarak gerçekleştirecek.

GEÇMİŞTEKİ PEDAL ENTEGRASYONU KRİZİ

Car Recall EU tarafından paylaşılan detaylara göre bu hamle, Volvo’nun yakın dönemdeki ilk büyük ölçekli proaktif müdahalesi değil. Şirket, geçtiğimiz yıl olan 2025'te de XC40 ve XC60 modellerini kapsayan 76.000'den fazla aracı benzer bir kararla geri çağırmıştı. O dönem yaşanan kriz, bataryadan ziyade doğrudan sürüş mekaniğini etkileyen ciddi bir entegrasyon uyumsuzluğundan kaynaklanıyordu.

Söz konusu sorunda, hibrit modellerdeki "B modu" veya tamamen elektrikli araçlardaki "Tek Pedal" (One Pedal) sürüşü sırasında, gaz ve fren pedalları arasındaki dijital iletişimde bir aksaklık yaşanıyordu. Sürücünün fren performansını düşürerek kaza riskini artıran bu teknik hata, Volvo’nun hızlı müdahalesiyle kısa sürede çözüme kavuşturulmuştu.

Görünen o ki Volvo, otomotiv endüstrisindeki elektrifikasyon geçişinde yaşanabilecek en ufak pürüzde bile "önce güvenlik" diyerek hızlı refleks göstermeye devam ediyor. Eğer belirtilen model yıllarına ait bir XC40 kullanıcısıysanız, üreticinin resmi kanalları veya yetkili servisler üzerinden şasi numaranızla kontrol sağlatmanız faydalı olacaktır.