Otomobil dünyasında nostalji rüzgarları esmeye devam ediyor. Bir döneme damgasını vuran, 2000'li yılların en sevilen kompakt sedan modellerinden biri olan Volkswagen Bora, küllerinden doğmaya hazırlanıyor. Alman otomotiv devi, Bora efsanesini modern teknolojiler ve yenilikçi bir tasarımla yeniden yollara çıkarmaya karar verdi.

Çin pazarında büyük başarı yakalayan Sagitar L modelinin global ihraç versiyonu olarak konumlandırılan yeni Bora, ilk olarak Kazakistan pazarında boy gösterecek. Ardından ise seçili diğer ülkelerde otomobil tutkunlarıyla buluşacak.

DİJİTA KOKPİT VE GENİŞ YAŞAM ALANI

Yeni nesil Volkswagen Bora, sadece bir isim geri dönüşü değil; baştan aşağı yenilenmiş modern bir mühendislik harikası. 4.8 metrelik uzunluğu ve şık kavisli tavan hatlarıyla oldukça kaslı ve premium bir duruş sergileyen model, tasarım trendlerini yakından takip ediyor.

Dış Tasarım: Ön ve arka bölümde yer alan modern LED far grupları, uçtan uca uzanan ışık şeritleriyle birbirine bağlanarak araca dinamik bir gece imzası kazandırıyor.

İç Mekan: Sürücü odaklı kokpitte tamamen dijital bir gösterge paneli yer alıyor. Konsolun merkezinde ise segment standartlarını zorlayan 15 inç büyüklüğünde devasa bir dokunmatik multimedya ekranı bulunuyor.

Bagaj Hacmi: Tam 533 litrelik geniş bir bagaj kapasitesi sunan yeni Bora, çekirdek ve geniş ailelerin tüm seyahat ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılayacak bir yükleme alanı vadediyor.

PERFORMANS VE TEKNİK ÖZELLİKLER

Yeni Bora, sadece tasarımıyla değil, sürüş dinamikleri ve performans verileriyle de dikkat çekiyor. Güç ve verimliliği optimize eden motor seçenekleri şu şekilde:

Motor: 1.5 litrelik turboşarjlı (TSI) benzinli motor.

Güç & Tork: 160 beygir güç ve 250 Nm tork üretimi.

Şanzıman: 7 ileri çift kavramalı DSG otomatik şanzıman.

Hızlanma: 0'dan 100 km/s hıza sadece 8.8 saniyede ulaşıyor.

Maksimum Hız: 200 km/s.

Araçta konfor ve güvenliği artıracak Matrix LED farlar, gökyüzünü içeri taşıyan panorami̇k tavan, akıllı telefonlar için kablosuz şarj desteği ve gelişmiş temel sürücü destek asistanları (ADAS) standart ve opsiyonel listesinde yer alacak.

BORA MİRASI YENİDEN DOĞUYOR

Otomobil severler için Bora ismi çok derin bir anlama sahip. İlk kez 1998 yılında, dördüncü nesil Jetta’nın Avrupa pazarındaki adı olarak hayatımıza giren model; sağlamlığı, konforu ve döneminin ötesindeki sürüş hissiyle ikonikleşmişti.

Volkswagen, yeni nesil Bora ile geçmişin bu güçlü mirasını modern teknoloji trendleriyle harmanlayarak, tüketiciye fiyat/performans dengesi yüksek modern bir sedan alternatifi sunmayı hedefliyor.