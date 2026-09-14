Çinli otomobil üreticisi Chery, İngiltere pazarına giriş yaptığı ilk yılın ardından elde ettiği rekor satış rakamlarıyla dikkatleri üzerine çekti. Yıllık bazda yüzde 181 gibi olağanüstü bir satış artışı yakalayan marka, İngiltere’deki pazar payını artırmak amacıyla önümüzdeki 12 ay içinde dört yeni ve yenilenmiş modeli piyasaya süreceğini doğruladı.

İngiltere pazarına girmesinden bu yana 29 binden fazla araç kaydı gerçekleştiren Chery, yıl başından bu yana ulaştığı 23 bin 571 adetlik satışla Citroen, Fiat, Honda, Mazda, Porsche ve Seat gibi köklü üreticileri geride bıraktı.

İngiltere Genel Müdürü Farrell Hsu, elde edilen sonuçların beklentilerin çok üzerinde olduğunu belirterek, markanın ilk tam elektrikli modelinin yanı sıra geliştirilmiş hibrit sistemlere sahip yeni araçlarla pazardaki varlıklarını güçlendireceklerini açıkladı.

Chery’nin İngiltere’deki satışlarının yüzde 75’ini hibrit teknolojisine (CSH) sahip modeller oluşturuyor. Şirket; Tiggo 4, 7, 8 ve 9 serilerinde sunduğu hibrit altyapıyı daha büyük batarya paketleriyle güncelleyerek daha uzun elektrikli menzil ve daha düşük emisyon değerleri sunmayı hedefliyor.

Markanın yanı sıra kardeş üreticileri Omoda ve Jaecoo da adından söz ettiriyor. Özellikle Jaecoo 7 modeli, tasarımı ve uygun fiyatıyla İngiltere’de en çok satan üçüncü otomobil konumuna yükselmiş durumda.