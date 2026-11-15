Güney Koreli otomotiv devi Kia, Hindistan’daki üretim kapasitesini artırmak amacıyla yaklaşık 1,8 milyar euroluk yatırımla ikinci fabrikasını kurmaya hazırlanıyor.

Mevcut tesisinin bulunduğu Andhra Pradesh eyaletinin Anantapur bölgesinde inşa edilecek yeni fabrikanın 2030 yılında faaliyete geçmesi planlanıyor.

Yıllık 200 bin araç üretim kapasitesine sahip olacak yeni tesisle birlikte Kia’nın bölgedeki toplam yıllık üretimi 400 binden 600 bin adede yükselecek. Yaklaşık 188 hektarlık alan üzerine kurulacak ve pres, kaynak, boya ile montaj hatlarını barındıracak tesisin; Kia, tedarikçiler ve hizmet sağlayıcıları genelinde 12 bin kişiye yeni istihdam sağlaması öngörülüyor.

HANGİ MODELLERİN ÜRETİLECEĞİ BELİRLENMEDİ

Henüz hangi modellerin banttan ineceği açıklanmasa da yeni fabrika yalnızca elektrikli otomobillere ayrılmayacak. Tesis, hem elektrikli hem de içten yanmalı araçları üretebilecek esnek bir yapıya sahip olacak ve Kia’ya pazar talebine göre üretim planlarını hızlıca güncelleme imkânı tanıyacak.

Yatırıma ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kia Hindistan CEO’su Gwanggu Lee, Hindistan’ın markanın uzun vadeli büyüme stratejisinde kilit bir rol oynadığını vurguladı. Lee, ikinci fabrikanın yeni modellerin üretime alınma sürecini kolaylaştıracağını belirterek, bu adımın hem yerel pazardaki müşterilere hem de ihracat pazarlarına çok daha hızlı yanıt vermelerini sağlayacağını ifade etti.

HİNDİSTAN'I EN GÜÇLÜ KALESİ YAPACAKLAR

Ağustos 2019’da Anantapur’daki ilk tesisinde yalnızca içten yanmalı modellerle seri üretime başlayan Kia, ülkedeki elektrikli dönüşümüne Haziran 2025’te Carens Clavis EV ile adım atmış, Temmuz 2026’da ise kompakt elektrikli SUV modeli Syros EV’nin yerel üretimine başlamıştı. Marka, hayata geçireceği bu yeni yatırımla Hindistan’ı hem büyüyen bir iç pazar hem de küresel pazarlara araç tedarik eden güçlü bir üretim üssü haline getirmeyi hedefliyor.