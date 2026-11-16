İngiliz kökenli ve Çinli otomotiv devi SAIC Motor bünyesinde faaliyet gösteren MG Motor, Brezilya pazarına dönüşünün birinci yılında ülkedeki yatırımlarını büyütme kararı aldı.

Şirket, 2027 yılına kadar 40 yeni bayilik açarak toplam satış noktası sayısını 80’e çıkarmayı, elektrikli araç ürün gamını genişletmeyi ve ülke içinde otomobil montajına başlamayı hedefliyor.

Kasım 2025’te Brezilya pazarına yeniden giriş yapan marka, halihazırda ülkenin farklı bölgelerinde 28 iş ortağı üzerinden 40 bayi ile hizmet veriyor.

Automotive Business’ın aktardığı bilgilere göre, planlanan genişleme adımıyla birlikte gelecek yıl satış ağı iki katına çıkacak. Yeni açılacak mağazalarda markanın standart modellerinin yanı sıra MG’nin lüks elektrikli otomobil birimi olan IM Motors için de özel satış alanları oluşturulacak. Ancak yeni bayilerin hangi şehirlerde açılacağı, yatırım tutarı ve sağlanacak istihdam gibi detaylar henüz kamuoyuyla paylaşılmadı.

MONTAJ FAALİYETLERİ BAŞLIYOR

Ticari ağını büyütmeye hazırlanan şirket, 2026 yılının sonuna kadar Brezilya’da yerli montaj faaliyetlerine de start verecek. Vrum’un haberine göre üretim, Fortaleza Metropol Bölgesi’ndeki Horizonte kentinde bulunan Ceará Otomotiv Fabrikası’nda (PACE) gerçekleştirilecek.

Tesiste ilk etapta halihazırda ülkede satışta olan tamamen elektrikli MG4 Urban hatchback ile MGS5 SUV modellerinin montajı yapılacak. Şirket ayrıca satış sonrası hizmetleri güçlendirmek amacıyla São Paulo eyaletine bağlı Cajamar’da bir yedek parça dağıtım merkezi kurdu.