Küresel elektrikli araç devi Tesla, geçtiğimiz yıl Avrupa pazarında yaşadığı sert satış düşüşlerinin ve imaj kayıplarının ardından muazzam bir geri dönüşe imza atıyor. Şirket, Avrupa’da yeniden tırmanışa geçen talep dalgasını karşılayabilmek adına Almanya’daki "Gigafactory Berlin" tesisinde üretimi vites büyüterek artırma kararı aldı.

Fabrikaya kısa süre içinde 1.000 yeni çalışanın daha dahil edileceğini duyuran Tesla, ekim ayına kadar haftalık üretim kapasitesini 7 bin 500 araca çıkarmayı hedefliyor. Haziran sonu için belirlenen haftalık 6 bin araçlık hedefin hemen ardından gelen bu yeni hamleyle birlikte, Berlin fabrikasının yıllık üretim hacmi yaklaşık 390 bin adet elektrikli otomobile ulaşmış olacak.

MUSK'IN AÇIKLAMALARI SATIŞLARI DÜŞÜRMÜŞTÜ

Tesla'nın Avrupa’daki bu yükselişi, yakın geçmişte yaşanan büyük bir krizin ardından geldi. Şirketin Avrupa satışları, Elon Musk’ın agresif siyasi çıkarları ve ABD Başkanı Donald Trump ile olan yakın ilişkisi nedeniyle ciddi bir gerileme dönemine girmişti.

Trump’ın Avrupa Birliği'ne yönelik gümrük tarifesi tehditleri kıtada tepki toplarken, Musk’ın Almanya’daki aşırı sağcı AfD partisine arka çıkan ve göç karşıtı hareketleri destekleyen sosyal medya paylaşımları Avrupalı tüketiciler arasında büyük bir boykot dalgasına yol açmıştı. Ancak son aylarda bu olumsuz hava, yerini yeniden yoğun bir Tesla talebine bıraktı.

Tesla’nın Avrupa’daki yeni araç tescilleri yılın ilk beş ayında (ocak-mayıs dönemi) geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 57 oranında rekor bir artış göstererek 118 bin adedi geride bıraktı.