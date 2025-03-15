Alman otomobil üreticisi Volkswagen, Almanya hükümetiyle yaptığı yeni anlaşma çerçevesinde savunma sanayisine giriş yapmak için kolları sıvadı. Şirket, üretim kapasitesini askeri teçhizat üretiminde kullanarak, askeri araçlar ve lojistik destek sistemleri gibi savunma ekipmanları üretmeye başlayacak.

Bu adım, Almanya'nın artan savunma harcamaları ve Avrupa'nın güvenlik ihtiyaçları doğrultusunda stratejik bir hamle olarak görülüyor. Şirket, özellikle askeri araçlar ve lojistik destek sistemleri gibi çeşitli askeri ekipmanları üretmek amacıyla savunma sanayiyle iş birliği yapmayı planlıyor.

"ALMANYA'NIN GÜVENLİĞİ İÇİN DE KRİTİK BİR ROL OYNAYACAK"

Volkswagen'in CEO'su, "Bu adım, şirketimizin geniş üretim kapasitesini çeşitlendirme ve topluma hizmet etme anlamında önemli bir fırsat. Savunma alanındaki katkımız, sadece iş gücü ve teknoloji anlamında değil, aynı zamanda Almanya'nın güvenliği için de kritik bir rol oynayacak." şeklinde konuştu.

Öte yanda Volkswagen'in askeri üretime adım atması, Almanya'nın savunma stratejisinin bir parçası olarak, ülkenin savunma sanayisindeki yerli üretimi güçlendirme çabalarına katkı sağlayacak.