Dacia, kompakt sınıfta elektrikli araç pazarını hareketlendirecek yeni adımı için resmi duyuruyu gerçekleştirdi. Kamuoyuna sunulan yeni görselle birlikte, markanın mevcut elektrikli modeliyle bir süre daha eş zamanlı satılacak olan yeni nesil modelin ismi kesinlik kazandı. Tasarım hatları büyük ölçüde ortaya çıkan otomobil, özellikle bütçe dostu elektrikli araç arayan tüketicilerin ilgisini çekiyor.

YENİ SPRING'İN TASARIMI VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Kamuflajlı olarak görüntülenen prototip araçlar, yeni modelin Renault Twingo ile büyük ölçüde benzer bir gövde tasarımına sahip olduğunu gösterdi. Retro çizgilere sahip olan otomobil; eğimli bir C sütunu, kavisli bir tavan çizgisi ve yuvarlatılmış arka cam detaylarıyla estetik bir görünüm sunuyor. Ancak ön ve arka bölümlerde yer alacak Dacia'ya özgü tasarım dili, aracın Twingo'dan kolayca ayırt edilmesini sağlıyor.

Teknik ayrıntıları henüz tamamen detaylandırılmasa da yeni Spring'in motor ve batarya altyapısını Twingo ile paylaşması bekleniyor. Araçta 27,5 kWh kapasiteli bir bataryanın kullanılacağı ve bu bataryanın tek şarjla 260 kilometrenin üzerinde bir sürüş menzili sunacağı belirtildi. Dört kişilik oturma kapasitesiyle tasarlanan araç, aynı zamanda segmentine göre geniş bir bagaj hacmi vaat ediyor.

YENİ MODEL NE ZAMAN TANITILACAK?

Dacia'nın yeni elektrikli modelini önümüzdeki ekim ayında kapılarını açacak olan Paris Otomobil Fuarı'nda resmi olarak sergilemesi bekleniyor. Sektör temsilcileri, 18 bin euronun altında kalması planlanan bu modelin, elektrikli araç dönüşümünde markanın pazar payını ciddi oranda artıracağını öngörüyor. Yeni jenerasyonun piyasaya çıkışıyla birlikte eski Spring modelinin satışı da bir süre daha devam ediyor.

Romanyalı otomotiv üreticisi, elektrikli araç segmentindeki varlığını sadece bu modelle sınırlı tutmuyor. Şirketin önümüzdeki dört yıl içinde piyasaya üç yeni elektrikli model daha sürmeyi planladığı resmi kaynaklarca aktarıldı. Bu stratejik hamlelerin bir parçası olarak, markanın en çok satan modellerinden biri olan Sandero'nun da tamamen elektrikli bir versiyonunun geliştirildiği bildirildi.