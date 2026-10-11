Alfa Romeo, geleceğe yönelik tasarım anlayışını yansıtan yeni konsept otomobili Cuorerosso'nun ilk detaylarını kamuoyuyla paylaştı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Torino'daki tasarım merkezi Centro Stile tarafından geliştirilen araç, İtalyan tasarım geleneğini yeni formlar ve yenilikçi çözümlerle bir araya getiriyor.

SÜRÜCÜ ODAKLI TASARIM DİLİ

İlk kez paylaşılan iç ve dış mekan görsellerinde, sürücü ile otomobil arasındaki bağ ve sürüş deneyimi ön planda tutuluyor. Marka, Cuorerosso ile sürücü odaklı yaklaşımını yeniden yorumlarken, gelecekteki tasarım anlayışına ilişkin ipuçları sunuyor.

Alfa Romeo, Cuorerosso'nun gelecekte seri üretime geçecek bir modelin ön gösterimi olmadığını vurguluyor. Konsept, markanın yeni tasarım fikirlerini ve teknolojik yaklaşımlarını ortaya koymayı amaçlıyor.

Cuorerosso'nun dünya prömiyeri, 12 Ekim'de Paris Expo Porte de Versailles fuar merkezinde düzenlenecek Paris Otomobil Fuarı'nın basın gününde gerçekleştirilecek. Yeni konsept otomobil, 13-18 Ekim tarihlerinde ziyaretçilere açık olacak fuarın 4 numaralı salonundaki Alfa Romeo standında sergilenecek.