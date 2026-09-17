Otomotiv sektöründe artan maliyetler ve Çinli üreticilerin küresel pazardaki yükselişi, köklü bir markanın geleceğini tartışmaya açtı. Volkswagen bünyesinde bulunan İspanyol otomobil markası Seat için yeni model yatırımlarının durdurulması ve markanın zamanla üretimden çekilmesi gündeme geldi.

1950 yılında kurulan ve 1986'da Volkswagen çatısı altına giren Seat, uzun süredir yeni model yatırımı alamıyor. Marka 2020'den bu yana yeni bir model piyasaya sürmezken, 2025'te Volkswagen'in küresel teslimatlarının yüzde 3'ünden daha azını oluşturdu. Seat'ın kardeş performans markası Cupra ise satışlarda Seat'ı geride bıraktı. Volkswagen yönetiminin yatırımları daha güçlü gördüğü markalara yönlendirme planı kapsamında Seat'ın içten yanmalı modellerinin zaman içinde sonlandırılması bekleniyor.

ÇİNLİ ÜRETİCİLER BASKIYI ARTIRDI

Volkswagen'in karşı karşıya olduğu maliyet baskısında Çinli üreticilerin yükselişi de önemli rol oynuyor. BYD, SAIC Motor ve Geely gibi şirketlerin fiyat rekabetini artırması, Avrupa'daki köklü üreticileri yeniden yapılanmaya zorluyor.

Sektördeki daralma Volkswagen'le de sınırlı değil. Stellantis, Nissan ve Jaguar Land Rover gibi üreticiler de yatırımları azaltma, kapasite düşürme ve yeniden yapılanma adımları atıyor.

KÖKLÜ MARKA TARİHE KARIŞACAK

Seat'ın geleceğine ilişkin karar, otomotiv sektöründe markaların azaltıldığı daha geniş bir dönüşümün parçası olarak değerlendiriliyor. Volkswagen'in yatırımları Cupra'ya kaydırması halinde, Seat adıyla üretim yapan modellerin önümüzdeki dönemde tamamen sona ermesi gündeme gelebilecek.