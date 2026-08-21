Güney Koreli otomotiv üreticisi Hyundai Motor'da işçiler, ücret görüşmelerinin sonuçsuz kalmasının ardından tam greve gitti.

Yetkili sendikanın cuma günü başlattığı grev, Hyundai Motor'da 10 yılın ilk tam grevi olarak kayıtlara geçti.

"YAPAY ZEKA VE OTOMASYONA KARŞI İŞ GÜVENCESİ İSTİYORUZ"

İşçileri temsil eden Kore Metal İşçileri Sendikası (KMWU), ücret görüşmelerinin yanı sıra çalışma koşullarına ilişkin taleplerin de grevin temel nedenleri arasında olduğunu açıkladı.

Sendika, özellikle emeklilik yaşının yükseltilmesini ve yapay zeka ile otomasyonun istihdam üzerindeki etkilerine karşı çalışanlara daha güçlü iş güvencesi sağlanmasını istiyor.

Otomotiv sektöründe üretim süreçlerinin giderek daha fazla robotik sistemler ve yapay zeka destekli teknolojilerle dönüşmesi, çalışanların istihdam güvenliği konusundaki endişelerini artırıyor.

Hyundai Motor, iştiraki Kia Corp ve bu şirketlerin tedarikçilerinde çalışan grevci işçilerin, Hyundai Motor'un Seul'deki genel merkezi önünde miting düzenlemesi bekleniyor.

KMWU, grev kararını internet sitesinde yayımladığı açıklamayla duyurdu.

Sendikanın başlattığı tam grevin Hyundai'nin üretim faaliyetleri üzerinde önemli bir baskı oluşturması bekleniyor.

1,67 MİLYAR DOLARLIK ÜRETİM AKSADI

Temmuz sonundan bu yana gerçekleştirilen kısmi iş bırakma eylemleri de üretimde ciddi kayıplara yol açtı.

Yonhap Haber Ajansı'nın tahminlerine göre söz konusu eylemler nedeniyle 55 bin 200 aracın üretimi aksadı.

Üretim kaybının toplam değerinin ise 2,3 trilyon wonu, yani yaklaşık 1,67 milyar doları aştığı tahmin ediliyor.

Tam grevin başlamasıyla birlikte üretim kaybının daha da büyümesi bekleniyor.