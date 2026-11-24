Alman otomotiv üreticisi Volkswagen'in ücretleri iki yıl dondurma ve ek ücret ödemeden çalışma sürelerini artırma talebi, şirketi sendikalarla karşı karşıya getirdi. IG Metall, yönetimin taleplerinden geri adım atmaması halinde 1 Ocak 2027'den itibaren grevlerin başlayabileceğini bildirdi.

Şirketin maliyetleri düşürmek amacıyla hazırladığı küresel yeniden yapılanma sürecinin 100 bin kişiyi kapsaması öngörülüyor. Planın merkezinde Almanya'daki üretim tesisleri ve yaklaşık 120 bin çalışan bulunuyor.

İKİ YIL ÜCRET DONDURMA, DAHA UZUN MESAİ

Volkswagen yönetimi, Almanya'daki çalışanların ücretlerinin 2027 ve 2028 yıllarında dondurulmasını ve bazı sosyal haklarda kesintiye gidilmesini talep ediyor.

Yönetim ayrıca haftalık 35 saatlik çalışma düzeninin değiştirilmesini istiyor. Teklife göre çalışanlar, ihtiyaç duyulması halinde ek ücret almadan daha uzun süre çalışabilecek.

IG Metall, yeni taleplerin 2024 sonunda imzalanan anlaşmayla çeliştiğini savunuyor. Söz konusu anlaşma, belirli istihdam ve yatırım güvenceleri karşılığında Almanya'da 2030'a kadar 35 bin pozisyonun azaltılmasını öngörüyordu.

DÖRT FABRİKA İÇİN KAPANMA RİSKİ

Volkswagen'in Almanya'daki dört fabrikasının 2030'lu yılların başında kapatılması değerlendiriliyor. Şirket yönetimi, ülkedeki üretim maliyetlerinin sürdürülemez seviyelere ulaştığını savunurken sendikalar, tesislerin geleceği ve çalışanların istihdam güvencesi konusunda endişeli.

İlk tur ücret görüşmeleri, kapanma riski bulunan fabrikalardan birinin yer aldığı Emden kentinde yapılıyor. IG Metall ve iş konseyi temsilcilerinin yönetimle görüşmesi öncesinde yüzlerce çalışanın protesto düzenlemesi bekleniyor.

KÂR MARJINDA SERT DÜŞÜŞ BEKLENTİSİ

Çinli rakiplerin artan rekabeti, milyarlarca euroluk gümrük vergisi maliyetleri ve otomotiv sektöründeki teknolojik dönüşüm, şirket üzerindeki tasarruf baskısını artırıyor. Geçmişte Almanya'daki yüksek üretim maliyetlerini dengelemeye yardımcı olan Çin satışlarındaki gerileme de finansal baskıyı büyütüyor.

Volkswagen'in temel faaliyet kâr marjının 2026 yılında yüzde 1'i aşmaması bekleniyor. Bu oran, ilk yeniden yapılanma anlaşmasının imzalandığı 2024 yılında yüzde 5,9 seviyesindeydi.