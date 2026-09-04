Volkswagen denetleme kurulu, küresel çapta 50 bin çalışanın işine son verecek revizyon planını oy birliğiyle onayladı. Alınan karar, şirketin dünya genelindeki 650 bin kişilik iş gücünün yaklaşık yüzde 8'ini doğrudan etkiledi.

ARAÇ PORTFÖYÜ VE ÜRETİM NASIL ETKİLENDİ?

Onaylanan "Gelecek Planı" kapsamında model çeşitliliğinin azaltılması ve küresel endüstriyel ayak izinin küçültülmesi kararlaştırıldı. Tasarruf tedbirleri doğrultusunda araç portföyünün 2035 yılına kadar yüzde 50 oranında daraltılması hedeflendi. Volkswagen CEO'su Oliver Blume, markaları rekabetçi hale getirmek için önümüzdeki yıllarda yüz milyarlarca avro yatırım yapılacağını bildirdi.

TOPLAM İŞTEN ÇIKARMA SAYISI 100 BİNE Mİ ULAŞTI?

2024 yılında alınan 35 bin kişilik işten çıkarma kararına eklenen yeni paketle birlikte, toplam istihdam azaltımının 100 bin kişiyi bulabileceği öne sürüldü. Kararın arkasında, şirketin en kritik pazarlarından Çin'de yaşanan satış kayıpları ve yılın ilk yarısında vergi sonrası karda gerçekleşen yüzde 30'luk düşüş etkili oldu.

Planın kuruldan geçmesiyle birlikte, hissedar aileler Porsche ve Piëch ile yönetim arasında yaşanabilecek olağanüstü genel kurul krizinin önüne geçildi.