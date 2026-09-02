Alman otomotiv devi, artan iş gücü maliyetleri, fabrikalardaki düşük kapasite kullanımı ve Çinli üreticilerin küresel pazarda giderek güçlenmesi nedeniyle milyarlarca avroluk tasarruf hedefliyor. Ancak çalışanları temsil eden sendikalar, özellikle Almanya'daki fabrikaların kapatılmasına kesin biçimde karşı çıkıyor.

GÖZLER CUMA GÜNÜNDEKİ KRİTİK OYLAMADA

Volkswagen Denetleme Kurulu, cuma günü şirketin geleceğini doğrudan etkileyebilecek kritik bir toplantı gerçekleştirecek. Masada üç farklı yeniden yapılanma seçeneği bulunurken, tarafların ortak bir noktada buluşamaması halinde şirket içindeki gerilimin daha da yükselmesi bekleniyor. Böyle bir durumda olağanüstü genel kurul seçeneğinin de gündeme gelebileceği belirtiliyor.

Toplantı öncesinde IG Metall cephesinden üretimin durma noktasına gelebileceği yönünde dikkat çeken mesajlar geliyor. Henüz resmi bir grev kararı alınmış değil ancak sendika, yönetimin sert adımlar atması halinde çalışanların buna karşılık vereceğini açıkça ortaya koyuyor.

Alman basınında yer alan bilgilere göre, tarafların 1 Eylül'de gerçekleştirdiği yoğun müzakerelerden de sonuç alınamadı.

YÖNETİM DÖRT FABRİKAYI KAPATMAK İSTİYOR

Volkswagen yönetiminin hazırladığı senaryonun en sert ayağını fabrika kapatma planı oluşturuyor. Buna göre Emden, Zwickau, Neckarsulm ve Hannover'deki dört tesisin 2031-2034 döneminde aşamalı olarak faaliyetlerine son verilmesi planlanıyor.

Tesislerin kapatılmasının yanı sıra dünya genelinde on binlerce kişinin işini kaybetmesi de yönetimin tasarruf planının önemli unsurları arasında yer alıyor. Yönetim, bu adımlarla şirketin maliyet yapısını aşağı çekmeyi ve daha rekabetçi bir yapıya ulaşmayı hedefliyor.

Çalışan temsilcileri ise bu yaklaşımın tam tersini savunuyor. Sendikaların hazırladığı alternatif modelde mevcut istihdamın korunması ve hiçbir üretim tesisinin kapatılmaması öngörülüyor. Tasarrufun işten çıkarmalar ve fabrika kapanışları yerine üretim ve işletme süreçlerinin yeniden düzenlenmesiyle sağlanması isteniyor.

AŞAĞI SAKSONYA'DAN ÜÇÜNCÜ SEÇENEK

Volkswagen'deki krizde önemli bir konumda bulunan Aşağı Saksonya Eyalet Yönetimi ise yönetim ile çalışanlar arasında orta yol bulmayı amaçlayan farklı bir öneri sundu.

Volkswagen'de yüzde 20 hisseye sahip olan eyalet yönetimi, şirketin özel statüsü nedeniyle önemli kararlarda engelleme hakkını elinde bulunduruyor. Eyalet yönetiminin önerisi, şirketin maliyetlerini azaltırken istihdamı mümkün olduğunca koruyacak bir denge kurulmasını amaçlıyor.

Cuma günü yapılacak toplantıda üç modelden hangisinin destekleneceği belirlenirken, alınacak karar Volkswagen'deki krizin yönünü de tayin edecek.

‘SEYİRCİ KALMAYACAĞIZ’

IG Metall Aşağı Saksonya Bölge Sorumlusu ve Volkswagen'deki başmüzakereci Thorsten Gröger, yönetimin çatışmayı tercih etmesi halinde sendikanın buna karşılık vereceğini söyledi.

Gröger, "Eğer yönetim kurulu bu çatışmayı istiyorsa karşılığını alacaktır. Ancak biz açıkça bir çatışma istemiyoruz" sözleriyle tarafların masada çözüm araması gerektiğini vurguladı.

Sendikanın, kısa vadede şirketin mali yapısını rahatlatacak ancak ilerleyen dönemde fabrikaların kapanmasına zemin hazırlayacak hiçbir düzenlemeyi kabul etmeyeceğini belirten Gröger, Volkswagen'in üretim altyapısının geleceğinin riske atılmasına izin vermeyeceklerini ifade etti.

Şirket içinden sızan bilgiler ve basına yansıyan haberlerin Volkswagen yönetiminin kapsamlı yapısal değişikliklere hazırlandığına işaret ettiğini söyleyen Gröger, bu ölçekte kararların Denetleme Kurulu'nun onayı olmadan alınabileceği düşüncesinin gerçekçi olmadığını belirtti.

Gröger, yönetimin medya üzerinden yeni kriz senaryoları oluşturmak yerine çalışan temsilcileriyle doğrudan ve ciddi bir müzakere yürütmesi gerektiğini savunarak, "Yönetim kurulunun bir an önce akıl yoluna dönmesi gerekiyor" mesajını verdi.