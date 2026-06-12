Toyota şirket yönetimi, Brüksel'in planladığı yeni kuralların Türkiye, Birleşik Krallık ve Fas gibi AB dışı üretim merkezlerini dışlaması durumunda yatırımların, istihdamın ve rekabet gücünün ciddi şekilde zayıflayacağı uyarısında bulundu.

Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan ve "Industrial Accelerator Act" (Endüstriyel Hızlandırıcı Yasası) olarak bilinen düzenleme taslağı, şirket filoları ile küçük elektrikli araçların kamu alımları ve devlet sübvansiyonlarından yararlanabilmesi için AB sınırları içinde üretilmesini şart koşuyor.

Taslak ayrıca, bataryalar hariç olmak üzere otomotiv parçalarında yüzde 70 oranında AB içi yerel içerik zorunluluğu getiriyor. Bu katı kurallar, AB pazarına yoğun şekilde araç ihraç eden küresel üreticilerde büyük endişeye yol açtı.

YETKİLİ İSİMDEN TÜRKİYE TEPKİSİ

Toyota Avrupa Operasyonları Yöneticisi Yoshihiro Nakata, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Türkiye ve Birleşik Krallık gibi stratejik üretim üslerinin bu düzenlemenin dışında tutulmasının gelecekteki yatırımları, teknoloji transferini ve istihdamı riske atacağını vurguladı.

Avrupa ve Birleşik Krallık genelinde 8 fabrikası ve yaklaşık 25 bin çalışanı bulunan Toyota, buralarda üretilen araçların da mutlaka AB teşvikleri kapsamına dahil edilmesini talep ediyor. Şirket ayrıca, bu dışlayıcı politikanın Avrupa'da üretilen otomobilleri Çinli rakiplerine kıyasla çok daha pahalı hale getireceği uyarısını paylaştı.

BİR BAŞKA MARKA DA ÇAĞRIDA BULUNDU

Bir diğer otomotiv devi Jaguar Land Rover da Brüksel yönetimine çağrıda bulunarak, kuralların sadece fabrikaların coğrafi konumuna göre değil, üreticilerin Avrupa ekonomisine sağladığı genel katma değer ve ihracat potansiyeli üzerinden değerlendirilmesi gerektiğini savundu.

Küresel devlerin bu ortak muhalefetine rağmen geri adım atmayan Avrupa Komisyonu ise düzenlemeyi savunmaya devam ediyor. Brüksel, söz konusu katı adımların yeşil dönüşümü hızlandırmak ve birlik içindeki tedarik zincirleri ile üretimi Çin gibi dış güçlere karşı korumak için kritik bir zorunluluk olduğunu belirtiyor.