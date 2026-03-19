Avrupa’da otomotiv güvenliği kapsamında dikkat çeken bir geri çağırma kararı alındı.

ABD merkezli Jeep markasının bazı Wrangler ve Grand Cherokee modellerinde tespit edilen batarya sorununun ciddi bir güvenlik riski oluşturduğu ortaya çıktı.

Yetkililer, yüksek voltajlı bataryalarda ortaya çıkan teknik arızanın yangına yol açabileceğini açıkladı.

HANGİ ARAÇLAR ETKİLENİYOR?

Geri çağırma süreci, 1 Temmuz 2020 ile 16 Kasım 2023 tarihleri arasında üretilen Jeep Wrangler ve Grand Cherokee modellerini kapsıyor.

Avrupa’da satışa sunulan bu araçların geniş bir kullanıcı kitlesine ulaştığı belirtiliyor.

BATARYA KAYNAKLI KRİTİK RİSK!

Yapılan teknik incelemelerde, araçların yüksek voltajlı batarya paketlerinde yer alan hücre ayırıcı (separator) bileşeninde hasar oluşabileceği tespit edildi. Bu hasarın, batarya içinde zincirleme bir reaksiyona neden olabileceği ifade ediliyor.

Uzmanlara göre bu durum:

-Bataryanın aşırı ısınmasına,

-Termal kaçak oluşmasına,

-Araçta yangın riskinin ortaya çıkmasına yol açabiliyor.

Yetkililer, söz konusu araçların Avrupa Birliği’nin motorlu taşıt güvenliği ve piyasa denetimi standartlarına tam uyumlu olmadığını belirtti. Bu nedenle geri çağırma sürecinin başlatıldığı ve gerekli teknik kontrollerin yapılmasının zorunlu hale getirildiği açıklandı.

GERİ ÇAĞIRMA SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Şirket, geri çağırma programını devreye alarak araç sahiplerini yetkili servislerle iletişime geçmeye davet etti. Süreç kapsamında:

-Araçlar detaylı teknik kontrolden geçirilecek,

-Gerekli durumlarda batarya sistemi kontrol edilecek veya değiştirilecek,

-Güvenlik riski ortadan kaldırılmaya çalışılacak.

HANGİ ÜLKELER ETKİLENDİ?

Sorunun yalnızca tek bir ülkeyle sınırlı olmadığı, Avrupa genelinde birçok ülkeyi kapsadığı bildirildi.

Geri çağırmadan etkilenen ülkeler arasında:

Bulgaristan, Danimarka, Hırvatistan, Macaristan, Lüksemburg, Polonya, Portekiz, İsveç, Slovenya ve Slovakya yer alıyor.

Uzmanlar, söz konusu araçları kullanan sürücülerin dikkatli olması gerektiğini vurguluyor. Araçta:

-Anormal ısınma,

-Yanık veya kimyasal koku, performans düşüşü gibi belirtiler fark edilmesi durumunda aracın kullanılmaması ve derhal yetkili servise başvurulması öneriliyor.