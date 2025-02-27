Renault, özellikle Renault R5 ve Alpine 290 modelleri sahiplerine, araçlarındaki olası çalıştırma sorununu önlemek için servislere başvurmaları gerektiğini bildirdi.

Yapılan açıklamada, yaşanan teknik aksaklığın araç sahiplerinin güvenliğini tehlikeye atmadığı, ancak motor kontrol ünitesindeki bir problem nedeniyle araçların çalıştırılmasında zorluklar yaşanabileceği ifade edildi. Şirket, bu çağrının yasal bir geri çağırma olmadığını vurguladı.

ÜCRETSİZ VE HIZLI MÜDAHALE

Fransız kamu radyo istasyonu ici Nord’un haberine göre, Etkilenen araç sahipleri, Renault yetkili servislerine başvurarak, sorunu ücretsiz ve kısa bir süre içinde çözebilecekler. Yapılacak müdahale ile elektrik motorunun kontrol ünitesinin yeniden programlanması sağlanacak ve bu sayede araçlardaki "STOP" ışığı ya da motor arızası mesajı gibi uyarılar ortadan kaldırılacak. Böylece, çalıştırma problemleri önlenmiş olacak.

SORUN YENİ R5'İN LANSMANINDAN SONRA ORTAYA ÇIKTI

Bu teknik aksaklık, Renault'nun elektrikli R5 modelinin piyasaya sürülmesinin hemen ardından meydana geldi. Ancak, bu durum marka için büyük bir olumsuzluk yaratmadı. Renault, geçen hafta yaptığı açıklamada, yeni nesil modellerinin güçlü satış performansı sayesinde 2024 yılı için rekor seviyede faaliyet karı elde ettiğini duyurmuştu.

Sonuç olarak, Renault, söz konusu sorunla ilgili hızlı bir çözüm sunarak, araç sahiplerinin güvenliğini sağlamaya devam ediyor ve marka, yeni modellerinin piyasada sağlam bir yer edinmeye devam ediyor.