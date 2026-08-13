Otomotiv devi Ford, Çin'de ürettiği Lincoln modellerinin üretimini 2030 yılından itibaren ABD'ye taşıma kararı aldı. Bu adım, Çin'den ithal edilen araçlara uygulanan yüzde 52,5'lik ağır gümrük vergisi ve yeni yazılım kısıtlamalarının ardından geldi. FORD ÜRETİM ROTALARINI NEDEN ÇİN'DEN ÇEKİYOR? Lincoln Nautilus başta olmak üzere Çin'de üretilip ABD pazarına gönderilen araçlardaki toplam tarife yükü yüzde 52,5 seviyesine ulaştı. Yüksek gümrük vergileri, Çin'deki düşük üretim maliyetlerinin sağladığı avantajı tamamen ortadan kaldırdı. TEKNOLOJİ YASAKLARI KARARI NASIL ETKİLEDİ? ABD yönetiminin Çin bağlantılı otomotiv yazılımı ve donanımlarına getirdiği kısıtlamalar kararda belirleyici oldu. 2027 model yılıyla başlayacak düzenlemeler, şirketleri araçlarda kullanılan yazılımların nerede geliştirildiğini yeniden yapılandırmaya zorluyor. DİĞER OTOMOTİV DEVLERİ BENZER ADIMLARI ATIYOR MU? Üretim rotasını değiştiren tek şirket Ford olmadı. General Motors da Çin'de üretilen Buick Envision modelinin yeni nesil üretimini 2028 itibarıyla ABD'deki Fairfax fabrikasına taşıyacağını duyurdu.

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