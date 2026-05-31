Elektrikli araç pazarının küresel liderlerinden BYD, otonom sürüş teknolojilerine olan güveni artıracak ve sektörde kartların yeniden dağıtılmasına yol açacak radikal bir karar aldı.

Şirket, şehir içi sürüş desteği ve akıllı park özelliklerini kapsayan "God’s Eye" sistemi için benzeri görülmemiş bir güvence programı duyurdu. "Çifte garanti" modeliyle lanse edilen bu program kapsamında, otonom sürüş sistemi aktifken meydana gelebilecek kazaların tüm faturasını BYD ödeyecek.

GÜVENCE VERDİLER

Yeni uygulama, "God’s Eye A/B" akıllı sürüş paketine sahip araç sahiplerini kapsıyor. Sistemin kurallara uygun şekilde kullanılması durumunda kullanıcılar, bir yıl boyunca tam sorumluluk korumasından faydalanabilecek.

Yeni araç alacak kişiler bu güvenceye teslimat anında sahip olurken, mevcut BYD kullanıcıları ise uzaktan gelecek (OTA) "God’s Eye 5.0" güncellemesiyle sisteme dahil olabilecek.