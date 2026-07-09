Fransız Renault Group çatısı altında faaliyet gösteren Dacia, tarihinde ilk kez bir modelinin üretimi için Türkiye'yi seçti. Markanın yeni amiral gemisi olacak C segmentindeki "Striker" modeli, dünyada sadece Bursa’daki fabrikada üretilecek ve buradan tüm dünyaya ihraç edilecek.

TÜRKİYE, DACIA’NIN DÜNYADAKİ ÜÇÜNCÜ BÜYÜK KALESİ OLUYOR

Milano’daki lansmanda önemli açıklamalarda bulunan Dacia Küresel Satış, Pazarlama ve Operasyonlardan Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Frank Marotte, Bursa fabrikasının marka için taşıdığı stratejik öneme vurgu yaptı.

Bursa'nın; Fas ve Romanya'nın ardından Dacia'nın dünyadaki üçüncü büyük üretim merkezi haline geleceğini belirten Marotte, "İlk kez Türkiye’de yerel üretim yapan bir marka konumuna geliyoruz. Striker ile birlikte Türkiye’nin Dacia açısından taşıdığı stratejik önem yeni bir seviyeye ulaştı.

Türkiye, Striker satışlarının merkez üssü olmalı. Net bir sayı vermesek de ürünün fiyat konumlandırması ve Türk müşterisinin beklentileri dikkate alındığında, Türkiye bu modelin dünyadaki en büyük pazarı olabilir" şeklinde konuştu.

İTHALATÇI KİMLİĞİNDEN KÜRESEL ÜRETİM GÜCÜNE

Projenin Türkiye ayağındaki liderleri de yatırımın önemine dikkat çekti. MAİS AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Bahaettin Tatoğlu, Renault Duster ile başlayan yerli üretim yolculuğunun Yeni Clio ve Boreal’in ardından Dacia Striker ile taçlandığını belirtti. Tatoğlu, "Striker, hem Dacia’nın Türkiye’de üretilen ilk modeli olması hem de ürün gamındaki ilk crossover model olması açısından büyük önem taşıyor" dedi.

Renault Group Türkiye CEO’su Lionel Jaillet ise projenin küresel boyutuna dikkat çekerek, "Bu proje sayesinde Türkiye, Dacia markası için ilk kez bir modelin tek küresel üretim merkezi konumuna gelecek. Bu adım, Dacia’yı Türkiye'de yalnızca ithalata dayalı bir yapıdan, yerel üretim gücüne sahip stratejik bir oyuncuya dönüştürüyor" ifadelerini kullandı.

ELEKTRİKLİ MODEL SPRING İÇİN TÜRKİYE YOLU GÖRÜNDÜ

Dacia'nın Türkiye hamlesi sadece Striker modeliyle de sınırlı kalmayacak. Markanın elektrifikasyon stratejisine değinen Frank Marotte, popüler elektrikli model Spring’in üretiminin Avrupa’ya kaymasının Türkiye için büyük bir fırsat doğurduğunu açıkladı.

Yeni nesil elektrikli Spring’in Türkiye’ye gelişi için resmi homologasyon (uygunluk) çalışmalarının sürdüğünü belirten Marotte, yerel koşulların tamamen karşılanması halinde uygun fiyatlı elektrikli modeli önümüzdeki yıl Türkiye’de satışa sunmayı planladıklarını söyledi. Yüzde 40 yerlilik oranıyla Bursa’da üretilecek olan Striker ise ÖTV muafiyeti kapsamında satın alınabilecek avantajlı fiyatıyla yıl sonu itibarıyla yollardaki yerini alacak.