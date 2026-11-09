ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), Ford Explorer modellerinde yer alan yan hava yastıklarının çalışması sırasında araç içindekilerde ciddi yanık yaralanmalarına yol açtığı yönündeki iddiaları teknik takibe aldı.

İnceleme, 2021 ile 2026 model yılları arasında üretilen 1,2 milyondan fazla aracı kapsıyor.

BİLDİRİMLER VE YARALANMA RAPORLARI

Denetleyici kurumun inceleme kararı; söz konusu araçlardaki koltuğa entegre yan hava yastıklarının açılması sonrasında yanık vakaları oluştuğunu belirten 8 resmi tüketici şikayeti ile 4 erken uyarı raporuna dayanıyor.

NHTSA tarafından yayımlanan teknik verilerde, hava yastıklarının tetiklenmesiyle birlikte sürücülerde ve ön yolcu koltuğunda oturanlarda ikinci ile üçüncü derece yanık yaralanmalarının tespit edildiği bildirildi.

İlgili kayıtlar arasında, modelin kolluk kuvvetleri kullanımına yönelik üretilen "Police Interceptor" versiyonunu kullanan personelin maruz kaldığı yaralanmalar da yer aldı.

ÖN İNCELEME VE GÜVENLİK STANDARTLARI

Araç içi çarpışma anlarında yolcuları koruma fonksiyonuyla tasarlanan yan hava yastıklarının, açılma mekanizması sırasında oluşturduğu risk faktörleri denetim kapsamında analiz edilecek.

NHTSA'nın yürüttüğü ön değerlendirme süreci; bildirilen iddiaların doğrulanması, olası teknik hatanın tespiti ve ilgili hava yastığı bileşenlerinin genel güvenlik standartlarına uygunluğunun belirlenmesini amaçlıyor.'

TÜRKİYE'DEKİ ARAÇLAR ETKİLENİYOR MU?

ABD'de incelemeye konu olan araçlar, Amerika pazarında satılan benzinli/hibrit Explorer modelleri ile polis araçlarını kapsıyor. Türkiye'de resmi satışı bulunan model ise Avrupa pazarı için Almanya'da üretilen tamamen elektrikli yeni Explorer olduğu için söz konusu incelemenin kapsamı dışında kalıyor.