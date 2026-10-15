Hyundai Motor Group, Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) bulunan 94 binden fazla aracını kapsayan bir geri çağırma kararı aldı. Şirket, güvenlik riski oluşturan teknik bir aksaklık nedeniyle araç sahiplerine yönelik bilgilendirme sürecini başlattı.

ELEKTRİKLİ KOLTUK MOTORU RİSK OLUŞTURUYOR

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından yapılan açıklamada, kararın ön elektrikli koltuk motorlarında tespit edilen bir sorundan kaynaklandığı bildirildi. Elektrikli koltuk kontrol anahtarının sıkışması sonucu motorların aşırı ısınabileceği ve bu durumun araç park halindeyken ya da seyir halindeyken yangına yol açabileceği kaydedildi.

ETKİLENEN MODELLER VE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Geri çağırma kapsamına giren araç grupları şu şekilde sıralandı:

2015 - 2016 model Hyundai Genesis

2017 - 2020 model Genesis G80

Hyundai, söz konusu arızaya yönelik onarım işlemleri tamamlanana kadar araç sahiplerinin dikkatli olması gerektiğini belirtti. Sürücülere, araçlarını kapalı alanlar yerine açık havada, diğer araçlardan ve yapılardan uzakta park etmeleri tavsiye edildi.