Rusya’da, Alman otomotiv devi BMW’nin onayı ve lisansı olmadan gizlice yürütülen "korsan" lüks araç üretimi kriz yarattı. 2022 yılında Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrasında ülkeden resmi olarak çekilen ve Kaliningrad’daki Avtotor fabrikasındaki ortaklığını sonlandıran BMW’nin, fabrikada kalan eski parçalarla X5, X6 ve X7 modellerini üretmeye devam ettiği ortaya çıktı. Yaşanan bu gelişme üzerine Alman üreticiden tüketicilere yönelik çok sert bir güvenlik uyarısı geldi.

Konuya ilişkin resmi bir açıklama yapan BMW Sözcüsü Carolin Bachmann, Kaliningrad'daki Avtotor fabrikasının, 2022 yılındaki ayrılık sürecinin ardından ellerinde kalan eski ve kısmen güncelliğini yitirmiş parça kitlerini (CKD) kullanarak sınırlı sayıda korsan üretim yaptığını doğruladı.

Rus internet sitelerinde "2025 ve 2026 model" olarak listelenen bu korsan X6 ve X7 modellerinin, BMW'nin küresel pazardaki güncel makyajlı tasarımlarını taşımadığı ve adeta birer "Frankenstein" gibi toplama bir yapıya sahip olduğu belirtildi. Eski makyajsız gövdelerle üretilen araçların, orijinal BMW sistemlerini baypas edebilmek adına Rus üretimi yerli kablo demetleri ve yan sanayi elektronik kontrol üniteleriyle tamamlandığı öğrenildi.

TEHLİKE SAÇIYOR

BMW'nin Rusya'daki resmi temsilciliği, markanın gözetimi ve kalite kontrolü olmadan üretilen bu araçların sürücüler ve yolcular için büyük bir tehlike saçtığını duyurdu. Yapılan resmi uyarıda, uzun süre depolarda bekleyen malzemelerin üretim standardını karşılamadığı ve üçüncü taraf tedarikçilerden temin edilen yan sanayi parçaların ciddi güvenlik açıkları doğuracağı vurgulandı.

YARI FİYATINA SATILIYOR

Rusya'daki bazı satış kanallarının, bu kaçak araçları cazip kılabilmek adına "Zaman Makinesi" etiketini kullandığı görüldü. Korsan üretim olan 2026 model bir X6 için 11.9 milyon Ruble (yaklaşık 157.000 dolar), X7 için ise 12.9 milyon Ruble (yaklaşık 170.000 dolar) fiyat talep ediliyor.

Buna karşın, ülkeye paralel ithalat yoluyla sokulan orijinal makyajlı yeni kasa bir X6’nın fiyatı 228.000 doları buluyor.

Korsan modellerin sunduğu ciddi fiyat avantajına rağmen Rus tüketicilerin güvenlik endişeleri ve kalite eksikliği nedeniyle bu araçlara mesafeli durduğu kaydedildi. Rusya'da 2025 yılında paralel ithalat yoluyla 16 binden fazla orijinal BMW satışı gerçekleşirken, fabrikada kaçak yollarla üretilen bu toplama modellerden yalnızca 145 adedinin alıcı bulabildiği bildirildi.