Otomobil dünyasının merakla beklediği yeni nesil Audi RS6, resmi tanıtımına kısa bir süre kala talihsiz bir olayla gündeme geldi. "Yeşil Cehennem" olarak bilinen dünyaca ünlü Nürburgring pistinde yüksek hız testlerine çıkan kamuflajlı prototip, sürüş sırasında kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Test sürecinin en kritik aşamalarından birinde yaşanan bu kaza, performans tutkunları arasında büyük yankı uyandırdı.

KAZA SONRASI SÜRÜCÜ KENDİ İMKANLARIYLA DEVAM ETTİ

Yüksek tempoda gerçekleştirilen tur sırasında meydana gelen olayda, aracın kontrol kaybı yaşayarak pist kenarındaki lastik duvarına çarptığı bildirildi. Şans eseri kazada herhangi bir yaralanma yaşanmazken, prototipin aldığı hasarın boyutunun düşük olduğu gözlemlendi. Test sürücüsü, çarpışmanın ardından aracı pistten kendi imkanlarıyla çıkararak güvenli bölgeye çekmeyi başardı.

AĞIRLIK VE DİNAMİZM TARTIŞMALARI ALEVLENDİ

Yaşanan bu kaza, Audi modellerine yönelik yıllardır süregelen "önden kayma" (understeer) eleştirilerini yeniden tartışmaya açtı. Özellikle yeni nesil RS6’nın plug-in hibrit bir altyapıya geçecek olması, bu tartışmaları daha da derinleştiriyor. Elektrikli motor ve batarya paketlerinin getireceği ek donanımlar nedeniyle aracın önceki nesillerine göre çok daha ağır bir gövdeye sahip olması bekleniyor.

2027’YE DOĞRU HİBRİT PERFORMANS ÇIKMAZI

Uzmanlar, hibrit sistemin performans anlamında devasa güç artışları sunacağını belirtse de, artan ağırlığın sürüş dinamikleri üzerindeki baskısının bu tür kazalarda rol oynayabileceğine dikkat çekiyor. Audi mühendislerinin, testlerde yaşanan bu verileri kullanarak aracın şasi ve süspansiyon ayarlarını tanıtım öncesinde yeniden gözden geçirmesi bekleniyor. Yeni RS6, bir yandan teknolojik bir devrim vaat ederken diğer yandan fizik kurallarına karşı verdiği bu sınavla şimdiden otomobil gündeminin zirvesine oturdu.