Fiat, B segmentindeki model çeşitliliğini artırma hedefi doğrultusunda Punto ismini yeniden kullanmayı planlıyor.

2026 Paris Otomobil Fuarı sonrası açıklamalarda bulunan Fiat, Abarth ve Lancia Marka Yöneticisi Arnaud Belloni, Fransız L’Automobile Magazine dergisine verdiği demeçte, B segmentindeki varlığın sürdürülmesi açısından Punto’nun ürün yelpazesinde yer alabileceğini ifade etti.

GELENEKSEL HATCHBACK GÖVDE YAPISI

Fiat, B segmentine yakın dönemde crossover formundaki Grande Panda ile katılmıştı.

Üzerinde çalışılan yeni Punto’nun ise Grande Panda’dan farklı olarak geleneksel hatchback karoser tipiyle pazara sunulması öngörülüyor. Tasarım sürecinde retro detaylar yerine güncel tasarım anlayışının benimseneceği belirtiliyor.

Şirket, bu modelle Avrupa pazarında Dacia Sandero ve Renault Clio gibi araçların yer aldığı B segmentindeki rekabete dahil olmayı hedefliyor.

PLATFORM VE MOTOR SEÇENEKLERİ ORTAYA ÇIKTI

Yeni Punto’nun teknik özellikleri ve üretim takvimiyle ilgili henüz netleşmiş resmi bir karar bulunmuyor.

Bununla birlikte, modelin içten yanmalı ve elektrikli motor seçeneklerini bir arada sunan çoklu enerji stratejisine uygun olarak geliştirilmesi planlanıyor. Aracın üretilebileceği platformlar arasında şunlar yer alıyor:

Smart Car Platformu: Grande Panda ve Citroën C3 modellerinin kullandığı altyapı.

STLA One Platformu: Opel Corsa ve Peugeot 208 modellerinde tercih edilen altyapı.

1993'TEN GÜNÜMÜZE PUNTO

İlk olarak 1993 yılında Fiat Uno’nun yerine piyasaya sürülen Punto, üç nesil boyunca üretildi ve süreç içerisinde Grande Punto ile Punto Evo isimleriyle de satıldı.

Avrupa pazarlarındaki üretimi 2018 yılında durdurulan modelin yeni versiyonuna ait tanıtım takvimi, üretim tesisi ve satış fiyatı henüz açıklanmadı.