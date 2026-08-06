Kurumun resmi internet sitesinde yer alan veri ihlali bildirimine göre, Hyundai Group Security Operation Center tarafından yapılan incelemelerde 1 Ağustos 2026 tarihinde şirketin web sitesinde bulunan bir SQL Injection zafiyetinin siber saldırganlarca istismar edildiği belirlendi.

Veriyi işleyen Baltaş Eksen Seçme Değerlendirme Eğitim ve Org. Tic. A.Ş. ile veri sorumlusu Hyundai Motor Türkiye, 3 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla konuya ilişkin kapsamlı bir inceleme başlattı.

Yaşanan veri ihlalinin yalnızca şirket çalışanları ile çalışan adaylarını kapsadığı, müşteri veya müşteri adaylarına ait herhangi bir kişisel verinin bu durumdan etkilenmediği vurgulandı.

İhlalden etkilenen kişi sayısı henüz netleşmemekle birlikte en fazla 422 kişinin sürecin odağında olabileceği değerlendiriliyor. Sızan veriler arasında çalışanların ad, soyad, e-posta adresi, kullanıcı adı, şifre ve unvan bilgilerinin yanı sıra kişilik envanteri sonuçlarını içeren Hogan ve BEYT değerlendirme verilerinin bulunduğu kaydedildi.