Marka, ilk kez yeni logosunu kamuoyuyla paylaştı. Ancak söz konusu tasarım, klasik otomobil logolarından oldukça farklı ve ilk bakışta neyi temsil ettiği kolayca anlaşılamıyor.

ARAÇLARDA ŞİMDİLİK DEĞİŞİKLİK YOK

Range Rover'ın halihazırda kendine özgü bir simgesi bulunmuyor. Şirket araçlarının kaputlarında doğrudan “Range Rover” yazısı, ızgaralarında ise küçük bir Land Rover logosu yer alıyor. Yapılan açıklamaya göre bu düzen, yeni logoya rağmen kısa vadede değişmeyecek.

Ancak markanın gelecekte bu yeni logoyu araç tasarımlarında daha aktif şekilde kullanıp kullanmayacağı şimdilik belirsizliğini koruyor. Otomotiv dünyasında logoların zamanla fiziksel detaylara taşınması yaygın bir pratik olduğundan, bu amblemin ilerleyen dönemde ızgaralara, jantlara veya iç mekan detaylarına entegre edilmesi sürpriz olmayacak.

LOGO NE ANLAMA GELİYOR?

Yeni logoda, birbirine geçmiş iki “R” harfi yer alıyor. Marka, bu sade ama soyut tasarımı, kurumsal kimlikte kullanılacak bir sembol olarak lanse ediyor. Özetle, bu yeni amblem şimdilik sadece basılı ve dijital iletişim materyallerinde kullanılacak. Otomobillerin üzerinde klasik "Range Rover" yazısı varlığını sürdürmeye devam edecek.

YENİ TASARIMLAR YOLDA MI?

Range Rover ayrıca, R harfinin merkezde yer aldığı başka bir modelleme çalışmasını da tanıttı. Şu an için bu tasarımın tam olarak nerelerde kullanılacağı açıklanmadı. Ancak sektör kaynakları, bu motifin araç içi döşemeler, koltuk tasarımları ya da ön ızgara detayları gibi alanlarda karşımıza çıkabileceğini öne sürüyor.

Kısacası Range Rover, hem görsel kimliğini güncellemeye hem de markasını geleceğe taşımaya hazırlanıyor. Ancak bu yolculukta şıklık ve sadelikle beraber biraz kafa karışıklığı da taşıyor. Yeni logonun tüketici nezdinde nasıl karşılanacağı ise zamanla netlik kazanacak.