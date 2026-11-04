Hollanda merkezli iştiraki TML CV Holdings üzerinden yürütülen ve ilk hisse devir ile ödeme aşaması tamamlanan yaklaşık 3,91 milyar euroluk tarihi operasyon, Tata’nın Avrupa pazarındaki etkinliğini önemli ölçüde artırdı.

Satın alma sürecinde Temmuz 2025’te hisse başına 14,10 euro teklif eden Tata Motors, Ekim ayında bu teklifini 14,40 euroya yükselterek süreci hızlandırdı. Kalan azınlık hissedarları için teklif sürecinin 6 Kasım’a kadar sürmesi, resmi işlemlerin ise 13 Kasım’da tamamlanmasıyla birlikte şirketteki Tata payının daha da yükselmesi bekleniyor.

Anlaşma çerçevesinde Iveco'nun yaklaşık 1,6 milyar euro bedelle daha önce İtalyan savunma sanayi şirketi Leonardo’ya devredilen savunma bölümü ise bu satışın dışında tutuldu.

YILLIK SATIŞ HEDEFİ 590 BİN ADEDE YÜKSELDİ

İki üreticinin güçlerini birleştirmesiyle birlikte yıllık 590 bin adedin üzerinde araç satışı ve yaklaşık 21 milyar euro ciroya sahip küresel bir ticari araç gücünün doğması hedefleniyor.

Satın alma, Tata’ya Avrupa genelinde modern üretim tesisleri ile geniş bir dağıtım ağı sağlarken, gelirlerinin ağırlıklı kısmını Avrupa pazarından kazanan Iveco’nun küresel arenada yeni pazarlara açılmasına katkı sunacak.

Taraflar fabrika altyapısı, tedarik zincirleri ve teknoloji birikimini ortak kullanarak özellikle elektrikli ve sıfır emisyonlu ticari araç dönüşümünü hızlandıracak; bu süreçte Iveco bünyesindeki FPT Industrial kritik rol oynayacak.

Tata Motors, operasyon kapsamında Iveco’nun mevcut istihdamını ve fabrikalarını korumanın yanı sıra şirketin yönetim merkezini İtalya'nın Torino kentinde tutmayı resmen taahhüt etti. Çalışma koşullarını ve üretim yatırımlarını güvence altına alan bu mali olmayan taahhütlerin, devir işlemlerinin tamamlanmasından itibaren iki yıl boyunca geçerliliğini koruyacağı bildirildi.