ABD basınında yer alan bilgilere göre Ford ve General Motors, Chapter 11 kapsamındaki süreçte First Brands Group’un faaliyetlerini sürdürebilmesi için ön ödeme temelli bir model üzerinde çalışıyor. Görüşmelerin son aşamaya yaklaştığı ancak anlaşmanın henüz kesinleşmediği belirtiliyor.

FORD RİSK ALTINDA

Sürece birden fazla otomotiv üreticisinin dahil olduğu ifade edilirken, en yüksek riskle karşı karşıya olan şirketin Ford olduğu aktarılıyor. First Brands Group’un, özellikle Ford’un F-150 modeli için kritik öneme sahip cam sileceği parçaları da dahil olmak üzere birçok temel bileşeni ürettiği vurgulanıyor.

Sektör kaynakları, bu parçaların tedarikinde yaşanacak olası bir kesintinin, üretim hatlarında ciddi aksamalara yol açabileceğine dikkat çekiyor.

10 MİLYAR DOLARI AŞAN BORÇ YÜKÜ

First Brands Group, eylül ayı sonunda 10 milyar doları aşan borçlarını açıklayarak Chapter 11 kapsamında iflas koruması talebinde bulunmuştu. Şirket, mahkemeye sunduğu belgelerde toplam yükümlülüklerini 10 ila 50 milyar dolar, varlıklarını ise 1 ila 10 milyar dolar aralığında bildirdi.

Yeniden yapılandırma sürecinin bir parçası olarak şirket, tamamının ya da bazı bölümlerinin satışı için resmi bir pazarlama ve satış süreci başlattı. Bu süreçte Kuzey Amerika’daki bazı faaliyetlerin kademeli olarak durdurulduğu, bazı operasyonların ise devam edeceği açıklandı.

TEDARİK ZİNCİRİ İÇİN KRİTİK HAMLE

Uzmanlara göre First Brands Group’un tamamen üretimden çekilmesi, ABD otomotiv sektöründe zincirleme aksamalara yol açabilir. Ford ve General Motors’un sürece doğrudan müdahil olması, tedarik zincirinin korunması açısından kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.

CHAPTER 11 SÜRECİ NE ANLAMA GELİYOR?

Chapter 11, ABD iflas hukukunda şirketlerin faaliyetlerini sürdürerek borçlarını yeniden yapılandırmasına olanak tanıyan bir koruma mekanizması olarak uygulanıyor. Bu süreçte şirketler üretimi tamamen durdurmadan yeniden yapılanma ve varlık satışı yoluna gidebiliyor.