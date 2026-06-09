Çin'de Mayıs ayı içerisinde en çok satılan 10 otomobil açıklandı. Listede ilgi çeken ise listede herhangi bir benzinli otomobilin yer almaması oldu. Çin pazarında Mayıs ayında zirvenin sahibi Geely oldu. Üst sıralarda ise yine elektrikli otomobil devleri Xiaomi ve Tesla görüldü.

Dünya otomotiv pazarları içerisinde önde gelen pazarlardan birine sahip olan Çin'de elektrikli araçların yükselişi her geçen gün hız kesmeden devam ediyor. Mayıs 2026 verilerine göre Çin'de en çok satan 10 otomobil listesinde herhangi bir içten yanmalı (benzinli) otomobil modeli yer almadı.

ZİRVENİN SAHİBİ GEELY OLDU

Çin'de Ocak 2026 verilerinde ilk 10 listesinde 7 benzinli araç vardı. Nisan ayına gelindiğinde ise listenin son benzinli temsilcisi Geely Binyue olmuş ve araç 8. sırada yer almıştı. Ancak Mayıs ayı listelerinde benzinli araçlar yer bulamadı ve ilk 10 tamamen elektrikli ve şarj edilebilir araçlardan oluştu.

Mayıs ayında ülkede en çok satan model toplamda 38.751 adetle Geely Xingyuan oldu. Bazı pazarlarda Geely EX2 olarak da bilinen model en yakın rakibi olan 2. sıradaki Tesla Model Y'yi 10 bin adet farkla geride bıraktı.

Tesla Model Y, bir önceki aya kıyasla yüzde 25,8 artış gösterdi ve toplamda 28.991 adet satışa ulaştı. Üçüncü sırada yer alan Xiaomi SU7 ise toplamda 24.023 adet satıldı ve sıradaki yerini korumuş oldu. Xiaomi'nin sedan modeli aylık bazda yüzde 10,4'lük bir düşüş yaşadı ama ama bu düşüş listedeki yerini korumasını engellemedi.

İşte Mayıs ayında Çin'de en çok satılan 10 otomobil modeli:

1. Geely Xianyuan: 38.751 adet

2. Tesla Model Y: 28.991 adet

3. Xiaomi SU7: 24.023 adet

4. Leapmotor A10: 22.306 adet

5. Li Auto i6: 20.878 adet

6. BYD Sealion 06: 18.856 adet

7. Tesla Model 3: 18.370 adet

8. Hongguang Mini EV: 18.308 adet

9. Aito M6: 18.148 adet

10. Fang Cheng Bao Ti7: 17.510 adet

TESLA BİR MODELDE SATIŞLARINI KATLADI

Tesla Model Y satış adeti olarak ilk sıradan geride kalmış olsa da listedeki tek Tesla modeli olarak kalmadı. Listeye 7. sıradan dahil olan Tesla Model 3 beklenmedik bir yükseliş yaşadı. Nisan ayında yalnızca 2.966 adet satılan Model 3, Mayısta satışlarını yüzde 519 artırarak 18.370 adetlik satış rakamına ulaştı ve 7. sıraya yerleşti.

Benzer bir yükseliş de Huawei destekli bir araç olan Aito M6 modelinde gerçekleşti. Üretim kapasitesini artırmasıyla satılar yüzde 381 yükseldi ve M6 ilk 10 listesine girmeyi başardı.

Çinli otomobil üreticisi Leapmotor'un yeni ürettiği kompakt model olan A10 da listede yükselişini sürdürdü. Mart ayının sonunda satışa çıkan model ilk ayında 3.968 adet satılırken satışlar nisan ayında 14.372 adete yükseldi. Mayıs ayında ise bir ivme daha aldı ve satış adeti 22 binin üzerine çıktı. Bu yükseliş A10'un listeye 4. sıradan dahil olmasını sağladı.

TÜKETİCİ TERCİHLERİ HER GEÇEN GÜN NETLEŞİYOR

Elde edilen satış verileri Çinli tüketicilerin tercihlerini artık benzinli içten yanmalı motorlu modeller yerine elektrikli otomobillere yönelttiğini gösteriyor. Özellikle ülkede en çok satılan ilk 5 otomobilin tamamen elektrikli modeller olası bu tercihi netleştirmeye yardımcı oluyor.

Altıncı sırada yer alan BYD Sealion 06'nın ise satılan 18.856 adetinden 14.868 adeti tamamen elektrikli versiyonuna ait oldu. Şarj edilebilir hibrit versiyonun Mayıs ayı içerisindeki satış adeti yalnıza 3.988 adet ile sınırlı kaldı.