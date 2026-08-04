Almanya otomotiv sektörü, tarihinin en kapsamlı ve radikal organizasyonel değişim süreçlerinden birinden geçiyor. Üretim hatlarındaki mavi yakalı çalışanları korumayı hedefleyen dev üreticiler, faturayı idari kadrolara ve üst düzey yönetime kesiyor. Sektörde uzun yıllardır ilk kez yönetici arzı, piyasadaki açık pozisyonların katbekat üzerine çıkmış durumda.

VOLKSWAGEN YÜZLERCE YÖNETİCİ İÇİN ARAYIŞTA

Yeniden yapılanma sürecinde en sert adımları atan Volkswagen Group, yüzlerce yönetim pozisyonunu tamamen lağvetti. Şirketin, görevine son verilen 400 ila 500 arasındaki üst düzey yöneticiye yeni iş imkanları yaratabilmek amacıyla uluslararası bir kafa avcısı (headhunter) firmasıyla anlaştığı bildirildi.

Ancak işe alım uzmanları, mevcut Alman pazarının bu ölçekte bir yönetici kitlesini aynı anda absorbe etmesinin imkansız olduğuna dikkat çekiyor.

Otomotiv sektöründe üst düzey işe alım hizmeti sunan IFP’nin ortağı Magnus Tessner, konuya ilişkin değerlendirmesinde: "Özellikle Volkswagen ve Mercedes-Benz çok sayıda yönetici ile yollarını ayırıyor. Yüksek kıdem tazminatlarını alarak ayrılan bu isimler, kariyerlerine devam edebilmek için agresif bir şekilde yeni pozisyon arıyor," ifadelerini kullandı.

HEDEF 50 BİN EK İSTİHDAM AZALTIMI

Volkswagen'in 2030 yılına kadar kademeli olarak uygulamayı planladığı küçülme stratejisi yalnızca ana markayı değil; Audi ve yazılım şirketi Cariad'ı da kapsıyor. Şirket; ürün geliştirme, satış ve idari birimler gibi dolaylı alanlarda 50 bin ek istihdam azaltımı hedefliyor.

Sektör analizleri, Volkswagen’in idari maliyetlerinin rakiplerine kıyasla %30 daha yüksek olduğunu gösteriyor. Finans Direktörü Arno Antlitz, bu tablonun temel nedeninin grubun aşırı karmaşık organizasyon yapısı olduğunu doğruladı.

DEVLER LİGİ İSTİHDAM KARŞILAŞTIRMASI

Planlanan 100 bin kişilik devasa küçülme senaryosu gerçekleşse dahi Volkswagen Grubu'nun istihdam yapısı rakiplerinin çok üzerinde kalmaya devam edecek. Muhtemel kesintilerin ardından bile yaklaşık 580 bin çalışanı bulunacak olan grup; 390 bin çalışanlı Toyota ve 335 bin çalışanlı Hyundai gibi küresel rakiplerini istihdam sayısı bakımından açık ara geride bırakıyor.

PORSCHE VE BMW DE DÜĞMEYE BASTI

Kriz sadece Volkswagen ile sınırlı kalmıyor; lüks ve premium segmentin devleri de masabaşı görevlerde geniş çaplı kısıntılara gidiyor.

Porsche, daha önce duyurulan 3 bin 900 kişilik küçülme planına ek olarak, çoğunluğu masa başı çalışanlardan oluşan 5 bin kişilik yeni bir işten çıkarma paketi açıkladı. Porsche CEO’su Michael Leiters, yönetim kurulu üye sayısının 8'den 7'ye düşürüleceğini ve bazı departmanların tamamen birleştirileceğini duyurdu.

BMW tarafında ise geliştirme ve ürün planlama birimlerini hedefleyen gönüllü ayrılık programı genişletildi. BMW CEO’su Milan Nedeljkovic öncülüğünde yürütülen süreçte, fabrika çalışanları hariç tutularak 2027 yılı sonuna kadar 8 bin kişiyle yolların ayrılması planlanıyor.

ANA SEBEP: ÇİN REKABETİ VE ELEKTRİKLİ ARAÇ MALİYETLERİ

Financial Times'ın analizine göre Alman üreticileri bu radikal adımlara zorlayan temel etken, Çinli elektrikli araç üreticilerinin küresel pazarda elde ettiği maliyet avantajı ve hızlı yükselişi. Üretim kapasitelerini koruyarak rekabetçiliğini sürdürmek isteyen Alman devlerinin; yönetim, Ar-Ge ve satış kadrolarındaki yükü hafifletme operasyonlarının önümüzdeki yıllarda da devam etmesi bekleniyor.