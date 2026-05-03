Otomotiv dünyasında taşlar yerinden oynuyor. Orta Doğu’da tırmanan gerilim, sadece haritayı değil, yeni bir araba alma hayallerini de etkileyecek gibi görünüyor. Detroit’in "Büyük Üçlüsü" olarak bilinen dev markalar, milyarlarca dolarlık dev bir maliyet şokuyla karşı karşıya. Alüminyumdan çipe, plastikten boyaya kadar her kalemde fiyatlar uçuşa geçti.

ABD’li otomotiv devleri General Motors (GM), Ford ve Stellantis, Orta Doğu’daki savaşın tedarik zincirlerini kırmasıyla birlikte emtia fiyatlarında yaşanan patlamanın ağır faturasını açıkladı. Sektör temsilcilerine göre, artan maliyetlerin bu yıl otomotiv devlerine toplam maliyeti 5 milyar doları bulabilir.

BÜYÜK ÜÇLÜDEN BİLANÇOLARDA ENFLASYON ALARMI

İlk çeyrek rakamlarını paylaşan dev şirketler, emtia enflasyonunun kâr marjlarını erittiği konusunda hemfikir:

General Motors (GM): Lojistik ve çip maliyetleri nedeniyle yıllık kâr tahmininde 2 milyar dolarlık bir azalma bekliyor. CEO Mary Barra, petrol ve hammadde fiyatlarındaki belirsizliğin diğer kalemlerde kesintiye gitmeyi zorunlu kıldığını belirtti.

Ford: Tedarik zinciri yükünün 2 milyar dolara ulaştığını ve bunun geçen yıla oranla 1 milyar dolarlık net bir artış anlamına geldiğini açıkladı.

Stellantis: Fiat, Peugeot ve Chrysler gibi markaları bünyesinde bulunduran dev grup, asıl büyük etkinin 2026’da 1 milyar euroyu bulabileceği uyarısında bulundu.

ALÜMİNYUM VE ÇİP KRİZİ GERİ DÖNDÜ

Savaşın başlamasından bu yana alüminyum fiyatları %16 oranında yükseldi. Bu durum, araç başına maliyetin sadece metal kullanımı nedeniyle 500 ile 1.500 dolar arasında artması demek. Bellek çipi üreticilerinin kapasitelerini yapay zeka veri merkezlerine kaydırması, otomobillerde kullanılan DRAM çiplerinin fiyatlarını da yukarı çekiyor.

Enerji fiyatlarındaki yükseliş, araç içi kaplamalardan lastiklere kadar her parçada kullanılan plastik ve nafta arzını zora soktu.

OTOMOBİL PİYASASI DARALMAYA BAŞLAYABİLİR

Analistlere göre, çatışmanın 6 aydan uzun sürmesi halinde otomobil üreticilerinin önünde iki seçenek kalıyor: İndirimleri durdurmak veya etiket fiyatlarını artırmak. Mercedes-Benz ve Ford gibi devlerin finans yöneticileri, yılın geri kalanı için "arz darboğazı" riskine dikkat çekiyor. Pandemi sonrası zaten rekor seviyede olan araç fiyatlarının üzerine gelecek yeni zamlar, otomobil pazarında daralmaya yol açabilir.

ÇOK DAHA YÜKSEK BEDELLER BEKLENİYOR

Boston Consulting Group (BCG) uzmanları, mevcut maliyet baskısının artık "geçici bir aksaklık" olmadığını, kalıcı bir ekonomik yüke dönüştüğünü savunuyor. Üreticiler şu an sabit fiyatlı anlaşmalarla korunsa da, 6 ay içinde yeni sözleşmelerin çok daha yüksek bedellerle imzalanması bekleniyor.