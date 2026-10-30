Doğuş Otomotiv ile Volkswagen Grubu şirketleri arasında, Volkswagen marka binek otomobillerin Türkiye'de üretilebilmesine yönelik seçeneklerin değerlendirilmesi amacıyla niyet mektubu imzalandı.
Doğuş Otomotiv'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:
“Şirketimiz ile Volkswagen Grup Şirketleri arasında Volkswagen Binek Marka Otomobillerin Türkiye'de üretilebilmesi seçeneklerinin değerlendirilmesine ilişkin Niyet Mektubu imzalanmıştır”
Açıklanan niyet mektubu, Türkiye'de üretime yönelik seçeneklerin değerlendirilmesini kapsıyor; kesinleşmiş bir üretim kararı bildirmiyor.