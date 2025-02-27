Japon otomobil üreticisi Nissan, şirketin kötüleşen finansal durumu ve Honda Motor ile birleşme görüşmelerinin çökmesinin ardından CEO Makoto Uchida’yı görevden almayı değerlendiriyor. Bloomberg'in haberine göre, Nissan yönetim kurulu, 2019'un sonundan bu yana görevde olan Uchida’nın yerine geçebilecek adaylarla temas kuruyor.

Haberin ardından şirketin Tokyo borsasında işlem gören hisseleri sabah seansında yüzde 3,7 yükseldi. Bu artış, yatay seyreden Nikkei endeksini geride bıraktı.

HONDA İLE BİRLEŞMEYE ENGEL UCHIDA MI?

Nissan ve Honda, yaklaşık 60 milyar dolarlık bir otomotiv devi yaratmayı hedefleyen birleşme görüşmelerini bu ayın başında sonlandırdı. Aralık ayından bu yana devam eden müzakereler, Honda’nın Nissan’ı bir yan kuruluş haline getirme önerisi nedeniyle başarısız oldu.

Financial Times'a göre, birleşme görüşmeleri Nissan’ın durumunu yeterince ciddiye almaması ve Honda’nın Nissan’ı bir yan kuruluş haline getirme teklifi nedeniyle başarısız oldu. Honda’nın, şirket içindeki muhalefeti daha iyi yönetebilecek bir Nissan CEO’su ile müzakereleri yeniden başlatmaya istekli olduğu belirtiliyor. Nissan CEO’su Makoto Uchida’nın görevden ayrılması halinde müzakerelere yeniden başlamaya istekli olan Honda, Nissan'ın ortaklarından Renault'u da ikna etmiş durumda.

Birleşme görüşmelerinin sona erdiğini duyurduğu basın toplantısında konuşan Uchida, Nissan’ın içinde bulunduğu durgunluğu aşmanın en acil mesele olduğunu, ardından görevi bırakmaya hazır olacağını ifade etmişti.