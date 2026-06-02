Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, otomobil satışları Mayıs'ta bir önceki yıl aynına göre %23.19 düşüşle 65.386 adet, hafif ticari araç pazarı %20.13 düşüşle 18.056 adet oldu.

Otomobil ve hafif ticari ticaret piyasası Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı özelliklerine göre %7,4 daralarak 453.138 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil satışları Ocak-Mayıs döneminde geçen yıla göre %9,65 düşüşle 356,256 adet artış, hafif ticari araç piyasası ise %1,94 artarak 96,882 adet oldu.