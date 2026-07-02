Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 2026 yılının Ocak-Haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,19 daralarak 558 bin 179 adet oldu.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği verilerine göre, yılın ilk 6 ayında otomobil satışları yüzde 9,79 azalışla 440 bin 234 adede geriledi. Hafif ticari araç satışları ise yüzde 1,69 düşüşle 117 bin 945 adet olarak gerçekleşti.

Haziran ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,44 daralarak 105 bin 41 adede indi. Otomobil satışları yüzde 10,35 azalışla 83 bin 978 adet, hafif ticari araç satışları yüzde 15,53 düşüşle 21 bin 63 adet oldu.

Toplam pazar, haziranda 5 yıllık ortalama satışların yüzde 5,6, 10 yıllık ortalamanın ise yüzde 25,4 üzerinde gerçekleşti. Otomobil pazarı 5 yıllık ortalamaya göre yüzde 5,2, hafif ticari araç pazarı yüzde 7,1 büyüdü.

Ocak-haziran döneminde otomobil pazarının yüzde 84,7'sini A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti 241 bin 100 adetle yüzde 54,8, B segmenti ise 130 bin 476 adetle yüzde 29,6 pay aldı.